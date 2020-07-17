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У міноборони Вірменії розповіли, що зараз відбувається на кордоні з Азербайджаном

17.07.2020

У ніч з четверга на п’ятницю, 17 липня, обстановка на кордоні Вірменії та Азербайджану, де в останній тиждень загострився військовий конфлікт, була відносно спокійною.

Про це у Facebook повідомила прес-секретар міноборони Вірменії Шушан Степанян.

Так, за її словами минулої ночі сили Азербайджану використовували тільки стрілецька зброя різних калібрів, але у всіх напрямках кордону. У вірменському міноборони заявляють, що збройні сили країни контролюють обстановку.

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