У міноборони Вірменії розповіли, що зараз відбувається на кордоні з Азербайджаном

У ніч з четверга на п’ятницю, 17 липня, обстановка на кордоні Вірменії та Азербайджану, де в останній тиждень загострився військовий конфлікт, була відносно спокійною.
Про це у Facebook повідомила прес-секретар міноборони Вірменії Шушан Степанян.
Так, за її словами минулої ночі сили Азербайджану використовували тільки стрілецька зброя різних калібрів, але у всіх напрямках кордону. У вірменському міноборони заявляють, що збройні сили країни контролюють обстановку.
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