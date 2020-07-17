МОЗ планує вдвічі збільшити кількість тестувань на COVID-19

Міністерство охорони здоров’я планує вдвічі збільшити кількість тестувань на виявлення COVID-19. Про це на брифінгу 17 липня сказавши міністр охорони здоров’я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“У нас в планах максимально збільшувати можливості, потужності наших лабораторних центрів для того, щоб вони збільшували кількість тестувань. Зараз у планах збільшити вдвічі від тієї кількості тестувань, яка робиться на сьогодні”, – сказав Степанов.

Він нагадав, що на початку пандемії в Україні на добу здійснювалося лише 200-250 тестів методом ПЛР, на сьогодні ця цифра становить від 13 до 14 тисяч на добу. Так, станом на 17 липня за добу досліджено 28 019 тестувань, з яких 13 108 зразків – методом ПЛР, 14 911 – методом ІФА. Усього досліджено ПЛР 854 064 зразки та ІФА – 420 369 зразків.