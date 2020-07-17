Викликала поліцію, щоб врятувати чоловіка, а вони його застрелили

Мешканка Америки вирішила врятувати свого благовірного від суїциду. Той весь вечір погрожував, що розправиться з собою прямо в будинку.

Спочатку пані викликала співробітників поліції вдень, щоб ті переконали звуженого не робити дурних учинків. Поліцейські відзначили, що мужик не агресивний, просто страждає депресією, а після поїхали. Увечері мужик взяв рушницю, сказав дружині, що застрелиться, а та, не довго думаючи, знову викликала правоохоронців.

Правда, на цей раз в будинок прийшов трохи-чи не військовий загін спеціального призначення, взяв в оборот лом, а після один з поліцейських застрелив чоловіка, який загалом-то і не хотів нікому зла…

Дівчина, звичайно ж, подала в суд на владу.

Її адвокат каже, що всі знали, що суїцидник не небезпечний

Тим не менше, представник міської влади заявляє, що на момент вбивства Девід погрожував оточуючим, так як прямував до дівчини зі зброєю і не реагував на вимоги його кинути.

Чим закінчиться цей хоррор – незрозуміло, але ясно одне – ці американські закони до добра явно не доводять.