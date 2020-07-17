Ученые: В атмосфере Земли критические изменения

Глобальные выбросы метана в атмосферу в 2017 году выросли на девять процентов по сравнению с периодом 2000-2006 и составили 596 миллионов тонн. По данным исследования, опубликованного в журнале Environmental Research Letters, основной вклад в поступление этого газа в атмосферу внесли антропогенные источники — сжигание ископаемого топлива и интенсивное ведение сельского хозяйства. Авторы исследования отметили, что такие тенденции могут привести к повышению температуры воздуха на 4,3 градуса Цельсия по сравнению с показателями доиндустриальной эпохи к 2100 году.

Концентрация метана в атмосфере Земли на порядки ниже, чем концентрация углекислого газа: 1875 ppb (частей на миллиард) против 417 ppm (частей на миллион). Тем не менее, потенциал метана как парникового газа приблизительно в 28 раз превосходит углекислый газ ввиду его более эффективной способности поглощать инфракрасное излучение. Начало XXI века (с 2000 по 2006 год) ученые рассматривают как период стабилизации по отношению к эмиссии метана в атмосферу — его количество оставалось практически неизменным. Теперь же концентрация этого газа вдвое превысила показатели доиндустриальной эпохи, и климатологам предстоит выяснить, какие секторы экономики и особенности природопользования стали тому причиной.

Ученые под руководством Роберта Джексона (Robert Jackson) из Стэнфордского университета проанализировали, как менялось поступление метана в атмосферу планеты с 2000 по 2017 годы, используя доступные данные спутниковых наблюдений и 13 биогеохимических моделей. Их целью было изучение влияния конкретных регионов и секторов экономики на этот процесс.

Глобальный бюджет метана на 2017 год, распределенный между природными источниками (показаны зеленым цветом), антропогенные источниками (оранжевый) и смешанными природно-антропогенными источниками (заштрихованы оранжевым и зеленым).

R B Jackson et al. / Environmental Research Letters, 2020.

Средние расчетные глобальные выбросы метана за 2017 год составили 596 миллионов тонн, что на девять процентов превысило показатель за 2000-2006 годы. 61 процент этого количества метана приходится на антропогенные источники поступления.

Распределение эмиссий метана (в миллионах тонн в год) по источникам и регионам мира.

Распределение эмиссий метана по регионам мира.

Несмотря на стремительное нагревание воздуха над Арктикой, темпы которого вдвое опережают среднемировые показатели, на текущий момент нет свидетельств усиления эмиссий метана из этого региона: на область высоких широт (севернее 60 градуса северной широты) приходится только четыре процента общих выбросов этого газа. Напротив, на тропические широты приходится 64 процента эмиссий метана. Вклад этого региона обусловлен интенсивным сжиганием ископаемого топлива и ведением сельского хозяйства.

Авторы исследования отметили, что текущие тенденции антропогенных выбросов метана соответствуют климатическому сценарию RCP 8.5, который предполагает отсутствие ограничений на выбросы парниковых газов, и могут способствовать повышению температуры воздуха в среднем на 4,3 градуса Цельсия по сравнению с показателями доиндустриальной эпохи к 2100 году.