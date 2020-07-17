На краю демографічної прірви: Росія втратить 30% населення за 80 років

Росія семимильними кроками наближається до демографічної прірви на фоні падіння народжуваності, яка вже знаходиться значно нижче порога природного відтворення і продовжує знижуватися.

У найближчі 80 років населення РФ скоротиться на 40 мільйонів чоловік, або майже 30%, прогнозує група вчених Університету Вашингтона в дослідженні, яке опублікував The Lancet.

За їхньою оцінкою, в базовому сценарії до 2100 року в Росії залишиться 106 мільйонів жителів проти 146 млн зараз.

Пік чисельності населення Росія пройшла в 2017 році, і з тих пір тренд прискорюється вниз, вважають дослідники. За їх оцінкою, до кінця 21-го століття країна в середньому буде втрачати по півмільйона людей на рік.

Швидкість вимирання збільшиться майже вдвічі порівняно з тією, що зараз реєструє Росстат. Згідно з офіційною статистикою, в минулому році в РФ народилося 1,485 млн. осіб, померло – 1,8 мільйона. Природний спад населення зросла на 47% стала рекордною за 11 років – 316,7 тисячі осіб.

Пандемія коронавіруса в 2020-му принесла новий антирекорд – 160,3 тисячі осіб за 4 місяці (+8% рік до року).

Спеціальний коефіцієнт народжуваності в РФ зараз становить 1,61 – стільки дітей в середньому народжує одна жінка. Це значно нижче, ніж середньоазіатських республіках колишнього СРСР (3,55 – в Таджикистані, 2,78 – в Туркменії), але все ще вище показників багатих країн Західної Європи та Азії: 1,33 в Італії, 1,35 в Іспанії, 1,26 в Сінгапурі, 1,24 в Південній Кореї.

До кінця століття народжуваність в РФ впаде до 1,41 дитини на жінку, в результаті вперше за кілька століть Росія вийде з топ-10 країн за чисельністю населення.

Уряд відчайдушно намагається стимулювати народжуваність за допомогою нацпроекту «Демографія» вартістю 4 трильйона рублів, але стагнація економіки, рекордний за 10 років рівень страху в суспільстві і падаючі 6 років поспіль реальні наявні доходи руйнують оптимістичні плани.

За даними РАНХиГС, в Росії продовжують народжувати вже багатодітні, тоді як ключовий показник народжуваності – коефіцієнт народження першої дитини на одну жінку – знаходиться на мінімумі з 1999 року (0,66). Люди масово відкладають народження первістків, ламаючи модель традиційної сім’ї «хоча б з однією дитиною».

Населення планети в цілому як і раніше зростає, а коефіцієнт народжуваності тримається вище 2 – позначки, яка є порогом відтворення. Проте фактичний показник – 2,37 – досягається головним чином за рахунок Африки південніше Сахари, де в середньому на одну жінку припадає 4-5 дітей, а в Чаді, Нігері та Сомалі – майже 7.

Демографічний вибух в найбідніших країнах ще чотири десятиліття буде компенсувати спад народжуваності в розвинених державах, забезпечуючи зростання населення землі, яка досягне піку в 9,732 мільярда людей у 2064 року. Після чого тренд розгорнеться, і 2100-му році на планеті буде 8,785 мільярдів осіб, йдеться в дослідженні University of Washington.

За оцінкою вчених, 23 країни світу втратять половину населення в найближчі 80 років, в тому числі Італія, Польща, Японія, Португалія, Південна Корея, Іспанія і Таїланд.

Демографічний вибух в Китаї вже пройшов пік, та чисельність населення в робочому віці починається знижуватися; Індія вийде на плато до 2040-му році, після чого почне втрачати робочі руки.

Максимальне зростання чисельності населення вчені прогнозують Нігерії – на 765%, або 164 млн осіб в найближчі 80 років. Далі йдуть Чад (+710%, або 108 млн осіб) і Південний Судан (+594%, або 59 млн осіб).

Світу за межами Африки належить побачити безпрецедентне старіння населення, яке потребує «реорганізації структури суспільства», говорить один з авторів досліджень Крістофер Мюррей. «Хто буде платити податки в постаревшем світі? Хто буде оплачувати медицину для людей похилого віку? Хто буде за ними доглядати? Чи буде у людей в принципі можливість коли-небудь вийти на пенсію?» – задається питаннями він.