В большинстве развитых и не очень стран существуют так называемая организация предпринимателей. В большинстве стран это профильные добровольные объединения в пределах одной отрасли. В Казахстане, с народной масштабностью, решили не мелочится и загнать всех в один лагерь. Закрепили это законом, мягко протащили обязательность всех взносов в виде отдельного побора. Но для настоящей катастрофы чего-то не хватало. Ах да! Назначения судимого за коррупционные преступления бывшего чиновника без опыта реального предпринимательства! И хоть конкурс в этой категории вышел немалый, победителем стал Аблай Исабекович Мырзахметов. Именно Аблай Мырзахметов более чем достоин носить звание почетного Санчо Панса коррупционных степей.

Итогом стал дух Северной Кореи транспонированный на сборище жуликов, занявших самые удобные места. Нельзя сказать, что Аблай Мырзахметов не справляется! Отнюдь! Именно он, а не небожительствующий президент союза Тимур Кулибаев, крутит здесь рули и дергает за рычаги. Несколько дней назад ЗонаКЗ выпустила обстоятельный материал о паразитарной сущности НПП “Атамекен”. При всей основательности начисто упущен момент: в коррумпированный вертеп хорошую – пусть и не вполне рациональную – идею Атамекен превратил не Тимур Кулибаев, а непосредственный начальник, Аблай Мырзахметов. В статье на Зоне Аблай Мырзахметов упомянут ровно ноль раз. Что как-то даже странно для издания, которое редко стесняется в выражениях.

Аблай Мырзахметов: долгий путь к власти с обходом огородами

Аблай Мырзахметов быстро начал карьеру благодаря связям. Его отправили на КТЖ (национальная компания, объединяющая всю железнодорожную структуру). Там он создал определенное преступное сообщество с благородной целью грабежа. Аблай Мырзахметов создал сеть посреднических предприятий, которые продавали КТЖ товары и услуги по фантастически завышенным ценам.

С этим делом он справился на отлично и был повышен до министра транспорта. Но следствие уже шло по его подвигам в КТЖ. Министра Мырзахметова уволили и судили. Но учитывая, что за него просили хорошие люди – три брата и пару небожителей – Аблай Мырзахметов был осужден условно. Приговор вынес Верховный суд и отмене он не подлежит.

Для Аблая Мырзахметова нашли лучшее место. НПП “Атамекен” является фактически государственным органом, но не подпадает под антикоррупционное законодательство. Именно там Исабековичу было велено стать “образцовым предпринимателем”.

Бюджет Атамекена в кармане Аблая Мырзахметова

Официально НПП “Атамекен” – это заурядное товарищество с ограниченной ответственностью. В нем официально работаю пятнадцать человек. Деятельность Атамекен, однако, регулируется особый закон, принятый, что интересно, ранее, чем сам Атамекен был создан. Сам Аблай Мырзахметов, к удивлению публики, оказался там внезапно и бессменно – руководителем. Кроме того, в структуру начали добавляться всевозможные косорылые эксперты и заместители, пристраиваться консультативные конторы и прочее. Причина понятна – это деньги.

Законный бюджет Атамекен

Атамекен Аблая Мырзахметова черпает свои фонды в обязательных отчислениях предприятиях среднего и крупного размера. По закону, все должны нести дань Аблаю Исабековичу, однако пока действует “мораторий”, по которому мелкие предприниматели дани еще не платят. Отменить мораторий Мырзахметов может в любой момент.



В прошлом году Атамекен набрал членских взносов на 8 миллиардов 450 миллионов тенге. Откуда берется еще десять?

Атамекен оказывает условно-бесплатные и платные услуги, которые придумывает самостоятельно. Среднюю зарплату всевозможным экспертам и вице-зиц-шахер-махерам тоже платят. Полмиллиона в месяц в среднем. Зарплата Аблая Мырзахметова – официальная – составляет одиннадцать с половиной миллионов тенге.

Помогать Аблаю Мырзахметову – твой долг. Атамекен является акцептором помощи государства. Незаконные способы добычи денег, однако, гораздо важнее. Здесь и проявляется истинный талант Аблая Мырзахметова: он придумывает схемки. Так, на якобы бесплатных сертификатах происхождения вся структура просто пухнет. Сертификаты бесплатны, но увы – очередь на годы вперед. Знакомая ситуация?

Кроме того, Аблай Мырзахметов, при живой помощи своего брата занимается контрабандой серой водки.

Аблай Мырзахметов и его ангел-хранитель

Приходилось сталкиваться с мнением, что черный нал, который добывает настоящий стахановец преступного мира Аблай Мырзахметов, уходит Тимуру Кулибаеву. Если пройтись, грубо, по базару, то это мнение простого народа будет доминировать. Это серьезное упрощение. Дело в том, что Кулибаеву такое не нужно. Самое мелкое из предприятий Кулибаева в день сделает больше, чем Аблай Мырзахметов наворует за полгода.

Так куда же отдает деньги Аблай Мырзахметов? Никуда. В узких кругах Аблай Мырзахметов знаменит тем что вообще не отдает деньги. Недавно он обанкротил собственное предприятие – тепличный комплекс. При том, что в деньгах Мырзахметов может просто купаться, как незабвенный Скрудж МакДак. Его болезненное пристрастие к деньгам играет злые шутки. Еще со времен “Алтын Алма” передается история на правах анекдота, что однажды впечатлительный Аблай Мырзахметов, еще молодой и зеленый, упал в обморок при виде стола заваленного кульками с наличными.

Зачем же нужен Аблай Мырзахметов, самый странный персонаж в современном политикуме? И кому он нужен? Простой ответ состоит в том, что он не нужен. Его не увольняют только чтобы “не раскачивать лодку”. А я бы уволил. Пусть идет спасать свою теплицу от банкротства! Садовую тачку, Аблай Исабекович, и вперед!