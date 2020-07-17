Україна стала найбіднішою країною Європи

За оновленими даними Світового банку за результатами 2019 року Україна є найбіднішою країною Європи.
Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник приватного інвестиційного фонду у США Володимир Компанієць.
Аналіз ВВП України Facebook Володимира Компанійця
Він зазначив, що Україна показала найгірший результат вже за всіма трьома показниками:
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ВВП на душу населення: Україна $3 659,03; Молдова $4 498,52;
ВВП на душу населення Facebook Володимира Компанійця
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ВВП на душу населення з урахуванням ПКС (паритету купівельної спроможності): Україна $13 341,2, Молдова $13 574,1;
ВВП на душу населення з урахуванням ПКС Facebook Володимира Компанійця
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ВВП на душу населення з урахуванням ПКС у постійних цінах 2017 року: Україна $12 810; Молдова $13 034
ВВП на душу населення з урахуванням ПКС у постійних цінах 2017 року Facebook Володимира Компанійця