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Україна стала найбіднішою країною Європи

17.07.2020

За оновленими даними Світового банку за результатами 2019 року Україна є найбіднішою країною Європи.

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник приватного інвестиційного фонду у США Володимир Компанієць.

Аналіз ВВП України Facebook Володимира Компанійця

Він зазначив, що Україна показала найгірший результат вже за всіма трьома показниками:

  • ВВП на душу населення: Україна $3 659,03; Молдова $4 498,52;

ВВП на душу населення Facebook Володимира Компанійця

  • ВВП на душу населення з урахуванням ПКС (паритету купівельної спроможності): Україна $13 341,2, Молдова $13 574,1;

ВВП на душу населення з урахуванням ПКС Facebook Володимира Компанійця

  • ВВП на душу населення з урахуванням ПКС у постійних цінах 2017 року: Україна $12 810; Молдова $13 034

ВВП на душу населення з урахуванням ПКС у постійних цінах 2017 року Facebook Володимира Компанійця

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