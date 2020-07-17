У Стамбулі біля Святої Софії ” планують відкрити музей для християнських святинь

У Стамбулі створять музей, в якому будуть виставлені ікони та церковні предмети собору Святої Софії.

Міністерство культури біля храму Святої Софії буде створено новий музей для переносних християнських реліквій.

Як повідомляють Оrthodoxtimes.com міністр культури і туризму Туреччини Мехмет Нурі Эрсойс заявив, що в музеї будуть представлені переносні ікони і християнські предмети, включені до колекційний список Міністерства культури.

За словами міністра, що будівля Земельної книги, розташоване на площі Султанахмета, було передано за дорученням президента Туреччини міністерству культури, і саме в ньому будуть виставлені 1359 ікон та церковних предметів, що перебувають у віданні міністерства.

Раніше з’явилася інформація про те, що вірші з Корану будуть звучати всередині собору Святої Софії протягом 24 годин, а собор буде відкритий щодня для всіх 5 намазів.

Повідомляється, що туристи зможуть побачити мозаїки в певний час без квитка.

Також для відвідувачів будуть організовані спеціальні заходи, щоб вони не могли наблизитися до місця, де буде проходити мусульманська молитва.