Борги, Ахметов, дід Хасан і чеченська мафія – 11 фактів про лондонському суді між співвласниками ІСД

Колишні партнери по корпорації ІСД — Гайдук, Тарута і Мкртчан — так сильно хотіли переділити мільйони з минулого, що погодилися в суді Лондона розкрити багато подробиці становлення бізнесу. Про це “ОЛІГАРХ” дізнався з матеріалу НВ-Бізнес.

14 липня 2020 року в Її Величності Високому суді правосуддя Англії (Лондон) завершився розгляд позовів, які подали один проти одного колишні і діючі акціонери української корпорації ” Індустріальний союз Донбасу (ІСД). Три сторони, лідерами яких були Віталій Гайдук, Сергій Тарута і Олег Мкртчан намагалися через суд встановити справедливість за результатами дій, скоєних у 2007-2009 рр. Саме тоді Віталій Гайдук вийшов зі складу акціонерів, а Тарута і Мкртчан залучили нових партнерів, яких фінансував російський державний Внєшекономбанк (ВЕБ).

У травні минулого року НВ Бізнес вже повідомляв, що на думку Гайдука, колишні партнери занизили вартість його частки. У відповідь на це від нього вимагали компенсацію по іншим проектам. Суддя виніс свій вердикт.

Але, що більш цікаво, судовий розгляд призвело до відкриття цікавих подробиць в історії створення та становлення корпорації ІСД. А також відносин між її акціонерами та зміни їх часток.

У процесі суду були проведені допити Гайдука, Тарути, а також їх численних радників, адвокатів і партнерів. Олег Мкртчан не давав свідчення, так як з минулого року знаходиться в російській в’язниці.

Журналісти відібрали 11 найбільш цікавих фактів, озвучених в суді.

1. Створення ІСД

У вступному слові судді кажуть, що історія питання сягає 1995 році, коли Гайдук і Тарута разом з іншими партнерами створили глобальний портфель активів, який з часом став оцінюватися в мільярди доларів. Серед них був металургійний бізнес в Україні, який називався ІСД.

До серпня 1996 року Гайдук і Тарута володіли на 35% у корпорації ІСД через ВАТ Візаві і ТОВ Азовінтекс, відповідно.

Тарута відповідав за операційне управління і розробку плану швидкої експансії.

2. Поява Мкртчана

У 1997 році Сергій Тарута навів корпорацію ІСД Олега Мкртчана, з яким вони у ранніх 1990-х співпрацювали на металургійному комбінаті Азовсталь (Маріуполь). Мкртчан тоді був металотрейдером. Спочатку він очолив металургійний департамент корпорації, а в 2002 році став генеральним директором ІСД.

У матеріалах суду говориться, що Сергій Тарута дуже зблизився з Олегом Мкртчаном. Вони називали один одного братами, дружили сім’ями і навіть жили в будинках, розташованих на сусідніх ділянках.

3. Гайдука в ІСД

Якщо Тарута і Мкртчан активно займалися розвитком корпорації та її експансією, то Віталій Гайдук в якийсь момент зосередився на своїй політичній кар’єрі. Його називають «пасивним інвестором». Також наголошується, що його відносини з партнерами хоч і можна було назвати близькими, але скоріше це були професійні, а не соціальні контакти.

4. Єдина згадка про Ахметова

У вступному слові судді кажуть, що в 1998 році акціонери корпорації ІСД вирішили дати Олегу Мкртчану бонус за виконувану ним роботу. Крім Гайдука і Тарути, акціонером корпорації ІСД, який прийняв таке рішення, названий Ахметов. Ймовірно, це власник Групи СКМ Рінат Ахметов.

Однак далі говориться, що до червня 2003 року єдиними акціонерами ІСД залишилися Тарута і Гайдук. При цьому не уточнюється чому і яким чином Ахметов вийшов зі складу власників.

НВ Бізнес відправив запит у прес-службу Ріната Ахметова.

5. Приховані частки і таємний акціонер

У середині 2003 року акціонери вирішили продати третину статутного капіталу Олегу Мкртчану за $14 млн — за $7 млн Гайдука і Тарути. Він погодився з таким рішенням, але не формалізував його до кінця 2006 року. Тоді ІСД збільшив статутний капітал, що дозволило Мкртчану через ТОВ Регіон стати власником частки в 33,08%. Ще 33,08% належали Азовинтексу Тарути. А 33,84% контролювала Візаві сім’ї Гайдуків.

Частка Гайдука була декілька вище, так як він виявився формальним власником невеликого відсотка акцій Олега Дубини. Як виявилося, на початку 2006 року колишній голова Нафтогазу України і колишній чиновник отримав цей відсоток в якості бонусу за управління окремими активами ІСД. Це викликало невдоволення Мкртчана.

Практично одночасно Азовінтекс стала власником 17% акцій ТОВ Регіон. Таким чином Сергій Тарута отримав опосередкований контроль над додатковими 5,62% статутного капіталу ІСД. І став найбільшим акціонером корпорації. Цей факт справив істотний вплив на майбутні події. Так як Тарута і Мкртчан по різному трактували передачу часток.

За однією з версій, 17% в Регіоні розглядалися як страховка за те, що Мкртчан не зміг відразу виплатити свій борг Таруті. Подібні підстрахування у вигляді тимчасової поступки частки в іншому бізнесі неодноразово виникали в майбутньому між всіма трьома партнерами.

6. В які активи ІСД інвестувала

З 2003 року Гайдук, Тарута і Мкртчан інвестували великі кошти у експансію металургійного бізнесу. Через ІСД їм належали металургійні підприємства в Україні, Польщі та Угорщини. За межами корпорації вони спільно інвестували у придбання Краматорського МОЗ їм. Куйбишева, Дніпропетровського трубного заводу, United Steel Industries (прокатний завод в ОАЕ), будівництво прокатного заводу в Росії (Армавір), Sandal Bar Rolling Mills (прокатний завод у Пакистані). У 2007 році вони викупили мажоритарну частку у великому металлотрейдере Українська гірничо-металургійна компанія (УГМК, створена бізнесменом Віталієм Гнатушенко — НВ Бізнес).

Також були куплені численні активи не в металургії. Готелі Айвазовське, Ялта Інтурист ” і пансіонат Донбас (всі в Криму). Готель Hyatt в Києві (ним володіли через ПРАТ Нові інжинірингові технології), Об’єднана транспортна компанія, група компаній Укрстальконструкція, Бахмутський аграрний союз, будівельний бізнес, суднобудівна верф у Гданську (Польща), а також численні об’єкти нерухомості в Києві.

Багатьма з активів партнерів керував Консорціум ” Індустріальна група.

7. Розділ активів і Проект Гоголь

У 2007 році Віталій Гайдук заявив про бажання вийти зі складу акціонерів корпорації ІСД. І попросив за свою частку $3 млрд. Однією з причин такого бажання називається неформальне і неструктуроване управління активами, а також те, що партнери Гайдука дозволяли робити виплати з коштів корпорації протягом звітних періодів. 20 листопада 2007 року компанія Візаві офіційно повідомила Азовінтекс і Регіон, що має намір продати свою частку за $3,55 млрд третій стороні. Тарута і Мкртчан зрозуміли, що самостійно не впораються з викупом частки Гайдука. Але різке зростання цін на металургійних ринках на початку 2008 року призвів до того, що ці умови стали досить привабливими.

Вони вирішили провести злиття з російської гірничо-металургійну групою “Евраз”. Ця операція отримала кодову назву Проект Гоголь. Капіталізація об’єднаної компанії в червні 2008 року оцінювалася Merrill Lynch в $66,65 млрд. Загальна частка Тарути і Мкртчана у 27,5% коштувала б $18 млрд. Крім того, вони повинні були отримати $6 млрд грошима.

Восени 2008 року на тлі колапсу у світовій металургії угода з “Євразом” провалилася. Віталій Гайдук лишився акціонером ІСД.

8. Ще одні росіяни

Тарута і Мкртчан почали пошуки нового партнера. І прийшли до висновку, що оптимальним варіантом буде угода, підтримана урядом Російської Федерації.

За словами Віталія Гайдука, українські промисловці Рінат Ахметов та Ігор Коломойський не були зацікавлені в покупці активів.

Посередником у пошуку формального покупця став екс-голова “Нафтогаз України” Ігор Бакай. За свої послуги він отримав $225 млн, або 8,2% від суми угоди.

Саме ця угода стала основним каменем спотикання між Віталієм Гайдуком і його партнерами по ІСД, яка призвела до розглядів в суді Лондона.

9. Підготовка до продажу за участю російського держави

У матеріалах суду говориться, що Тарута і Мкртчан знайшли російського покупця, який побажав залишитися неназваним. Він поставив умову, що партнери повинні викупити частку Гайдука. Після цього новий інвестор викупити його частку, і частина часток двох інших акціонерів. У підсумку росіяни будуть контролювати 50% +2 акції корпорації. А Тарута і Мкртчан по 25% -1 акція.

Пізніше стало відомо, що фактичним покупцем був державний Внєшекономбанк (ВЕБ). Він сам не міг напряму купувати іноземні активи, тому була розроблена складна схема фінансування угоди через інші юридичні особи.

Одночасно відбулася реструктуризація структури власності трьох партнерів у корпорації ІСД, під час якої «загубилися» 17% Тарути в ТОВ Регіон.

За частку Гайдука в підсумку заплатили $750 млн. Також на його користь були проведені ряд складних операцій по іншим активам. Наприклад, на початку 2009 року сторони домовилися, що ІСД профінансує на 9 млн грн медіагрупу Віталія Гайдука рівними частинами до серпня 2009 року. У тексті суду вона не називається, але відомо, що бізнесмен володів холдингом Еволюшен медіа, в який входили газета Коментарі, журнал Weelky, фотоагентство PHL і ряд інших ЗМІ.

Зазначимо, що окремий медіабізнес був у Сергія Тарути — холдинг Медіа Інвест Груп.

Всі троє партнерів ініціювали низку угод, спрямованих на поділ активів, що призвело до виникнення взаємних зобов’язань.

Примітно, що після завершення угоди, росіяни наполягали на тому, щоб Тарута і Мкртчан разом з ними брали участь в купівлі близько 50% в статутному капіталі меткомбінату “Запоріжсталь” (Запоріжжя), які належали Gorlane Business Inc. Домовилися, що Мкртчан профінансує частку Тарути в розмірі $105,8 млн через свою Etmor Investments Ltd. Ця сума під час суду трактувалася як компенсація частини боргу Мкртчана за частки Тарути в ТОВ Регіон.

10. Чеченська мафія

В кінці 2012 року відносини між партнерами зіпсувалися. З 2012 по 2015 рр. Тарута намагався зв’язатися з Гайдуком, щоб завершити питання по операціях, розпочатих раніше, які стосувалися не металургійних активів. А в 2013 році російський покупець порушив арбітражний процес проти компаній Тарути і Мкртачна, який був заслуханий в Лондоні.

Після цього Тарута, як випливає з матеріалів суду, найняв Мхітара Мадояна, колишнього співробітника корпорації ІСД, щоб той допоміг отримати борги від Олега Мкртчана. Мадоян порадив Таруті найняти московську компанію За справедливість. 18 листопада 2015 року було підписано угоду про співпрацю, згідно з яким За справедливість допоможе стягнути $281 млн з Мкртчана на користь Тарути.

І Гайдук, і Мкртчан заявили суду, що Мадоян — у минулому був соратником впливового злочинця Аслана Усояна (відомий як Дід Хасан, убитий в Росії в 2013 році — НВ Бізнес), а За справедливість має зв’язку з чеченської мафією.

На початку 2016 року ця організація була залучена до переговорів з Гайдуком і Мкртчаном.

11. Суть спору і підсумки суду

За словами Гайдука, в 2016 році він випадково дізнався, що росіяни оцінили акції ІСД дорожче, ніж він отримав про колишніх партнерів. Це сталося в аеропорту Відня (Австрія), де вони зустрілися з Мкртчаном, який виглядав шокованим. Тоді Олег Мкртчан повідомив, що з допомогою Мадояна і За справедливість Тарута вимагає погасити борг у розмірі $280 млн. У стільки оцінювалася 17%-а частка Азовінтексу в ТОВ Регіон, яка була «загублена» під час підготовки до продажу ІСД росіянам.

Тоді Гайдук дізнався, що Таруті і Мкртчану заплатили $2,7 млрд за 50% +2 акції. Тобто частка Гайдука оцінювалася в $1,78 млрд.

Це і призвело до подачі позову в лондонський суд. А також до появи зустрічних позовів.

Але в підсумку, заслухавши свідчення всіх зацікавлених сторін, вивчивши матеріали складених у минулому меморандумів та усних домовленостей, англійський суддя прийняв рішення відмовити у задоволенні всіх позовів.