У Раді хочуть штрафувати українців на 2500 гривень за викинуті недопалки

Депутати Верховної Ради збираються значно збільшити штрафи за кидання недопалків від сигарет на вулиці.

Відповідний проект закону можуть прийняти вже цієї осені, повідомляє PravdaTUT.Lviv.

Як розповіла виданню юрист Лілія Баюш, закон буде регулювати всю сферу управління відходами, у тому числі відповідальність за кидання недопалків та іншого сміття.

Закон передбачає збільшення штрафів від 1700 до 2500 гривень, тобто від 100 до 150 неоподатковуваних мінімумів.

На думку експертів, нові штрафи збираються прирівняти до європейських.

«Країна підписала відповідні договори і повинна привести своє законодавство до законодавства в цій сфері в країнах Європейського Союзу. Фактично, нас зараз зобов’язують посилити відповідальність», — зазначила юрист.

Діючі зараз штрафи за викинуті недопалки вважають «смішними» і майже не врегульованими. Патрульним важко оштрафувати когось за куріння в недозволеному місці, і тим більше за засмічення недопалками.

За словами старшого лейтенанта поліції Олександра Гунчерюка, найчастіше такі порушення фіксуються на стаціонарних зупинках громадського транспорту та на дитячих майданчиках. Крім цих місць, курити заборонено також в під’їздах, підземних переходах, на території установ навчання й охорони здоров’я, у ліфтах, таксофонах, приміщеннях культурного і державного призначення.

Зараз передбачена санкція штрафу від 3 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає від 51 до 170 гривень. У той же час за дрібне засмічення навколишнього середовища штрафні санкції можуть бути ще менше. Так, за викинутий непотріб з поїзда доведеться заплатити до 170 гривень, а от якщо викинути сміття з авто — покарання становить всього 17 гривень. Тому законопроект покликаний підвищити пеню до такого рівня, щоб люди боялися смітити.

Нагадаємо, за півроку в Києві оштрафували більше 4 тисяч людей, які курили у заборонених місцях. Це поповнило бюджет на 94 тисячі гривень.