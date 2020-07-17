Експерти дали прогноз зростання цін до кінця року

Рівень інфляції в Україні залишається на рекордно низькому рівні. Як повідомили в Держстаті, за перше півріччя 2020 року ціни виросли всього на 2% порівняно з груднем 2019 року.

Однак, як повідомляє «Сегодня», продукти і товари в Україні продовжують то дорожчати, то дешевшати на десятки відсотків.

Піднялися ціни на алкоголь і сигарети (+0,5%) в основному через зростання цін на тютюнові вироби на 1,1%.

Здешевлення газу на 4,3% призвело до зниження цін на комунальні послуги та паливо на 0,4%. А от подорожчання проїзду в поїздах на 6,1% і палива на 2,1% підвищив ціни на транспорт на 1,2%.

Найбільше з початку року зросли ціни: на фрукти – на рекордні 50,4%, на овочі – на 9,5%.

А от зниження цін на продукти виявилося незначним. Найбільше знизилася ціна на яйця – 8,9%, м’ясо і ковбаси – 2,2%, молоко – 1,4% і соняшникову олію – 0,4%.

Найбільше в 2020 році здивувало здешевлення газу і нафтопродуктів. Так газ з початку року став дешевше на 40,2%, бензин – на 21,5%, а дизпаливо – на 26,5%.

Це спричинило за собою зниження цін на комунальні послуги в цілому – на 9,2% з початку року.

Продовжили падіння ціни на одяг і взуття: за 6 місяців – на 1,9%, за рік – на 4%. Також знизилися ціни на відпочинок і культуру: за 6 місяців – на 1,6%, за рік – на 2,9%.

При цьому регулярно дорожчають холодна вода і водовідведення в середньому на 17,5% з початку року. Подорожчав з початку року на 11,4% проїзд залізницею. На 4,5% тепер треба платити більше за послуги охорони здоров’я, на 2,2% – за утворення і на 2,6% за послуги зв’язку.

Зазначимо, що 3 місяці тому експерти прогнозували значне зростання цін з квітня, однак корективи у ситуацію вніс коронавірус.

Як роз’яснив нам член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, з-за епідемії і карантину скоротилося споживання товарів і послуг, що стримало зростання інфляції.

«Нинішній рік не типовий порівняно з попередніми – ніколи раніше за всі роки незалежності в Україні не вводився тотальний карантин, який значно загальмувала всі економічні процеси в країні. Споживання впало, звідси і низький ріст цін», – аналізує Олег Пендзин.

Голова Національної ради економічного розвитку Олексій Дорошенко додав, що фактором стримування інфляції стала жорстка монетарна політика НБУ.

«Коли грошей в економіці не вистачає, це стримує зростання цін. Другий фактор – ціни на продовольство росли у нас трохи з-за того, що продукти подешевшали в світі. У нас це зниження було статистично нівельовано ростом цін на фрукти із-за погодних умов. Але основну роль у уповільнення інфляції внесла пандемія і карантин», — зазначив Дорошенко.

Він підкреслив, що втрата роботи і зниження рівня доходів знижують споживання, а це призводить до зупинки росту цін або його уповільнення.

У той же час експерти прогнозують прискорення зростання інфляції з третього кварталу і радять не чекати зниження цін.

Дорошенко зазначив, що незважаючи на очікуваний непоганий урожай яблук, ціни на цей продукт будуть високими – 24-26 грн/кг. Можливо сезонне здешевлення овочів.

У той же час зниження цін на комунальні послуги, зокрема на газ, чекати не варто.

«У цілому інфляція за липень-вересень складе 1-1,5%», — вважає Дорошенко.

Більш песимістичні прогнози дає Пендзин. Він вважає, що до зими очікуються значно більш високі ціни на газ для населення і комунальної сфери. Відповідно подорожчає опалення і гаряча вода.

«При цьому не буде компенсаторних механізмів для населення, вони не передбачені новим меморандумом про співпрацю з МВФ», – говорить Олег Пендзин.

Він прогнозує зростання цін з серпня на агропродукцію. І зазначає, що із-за повеней на Західній Україні, в результаті яких загинули поля з картоплею, саме картопля стане лідером подорожчання.

На думку Пендзина, це прискорить інфляцію з липня, а до кінця року вона дійде до запланованих в бюджеті 9% річного зростання цін, а то й перевищить їх.