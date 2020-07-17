В Киеве нашли мужчину без памяти

На днях к столичным патрульным обратилась жительница одного из домов на улице Кирилловской и сообщила, что на лавочке возле дома достаточно долго сидит неизвестный мужчина, который все время повторяет женское имя. По словам заявительницы, гражданин не проживает в их доме.

На месте инспекторы обнаружили пожилого мужчину, который не помнил, как оказался во дворе заявительницы. Пообщавшись с пенсионером, патрульным удалось узнать его данные. Также мужчина вспомнил имя сына.

С помощью полицейских баз инспекторы установили родных и место проживания 70-летнего пенсионера.

Патрульные доставили мужчину домой, где его ждала жена.