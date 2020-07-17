«Людей не зупиняє ні пандемія, ні загроза арештів»

У Раді Федерації відкрито розповіли про стихійних мітингах в Хабаровську в підтримку Сергія Фургала

Сенатор від Хабаровського краю Олена Грешнякова 15 липня на засіданні в Раді Федерації розповіла про стихійних мітингах, які тривають вже кілька днів у її регіоні через арешту губернатора Сергія Фургала, якого звинувачують в організації вбивств 15-річної давності. За її словами, ЗМІ про те, що насправді зараз відбувається в Хабаровському краї, воліють мовчати.

Грешнякова зазначила, що момент затримання силовиками Фургала транслювався по всім каналам, і «форма затримання потрясла всіх жителів краю, що спричинило хвилю обурення, яка триває вже п’ятий день». В регіоні відбуваються несанкціоновані мітинги, автопробіги, пікети та флешмоби в підтримку губернатора. За оцінками громадських діячів, на вулиці міст та селищ регіону вийшли близько 50 тис. протестувальників. «Їх не зупиняє ні пандемія, ні загроза арештів і покарань», — підкреслила сенатор.

За її словами, влада регіону та правоохоронні органи докладають всі зусилля, щоб не допустити масові заворушення і провокації. Однак деякі політичні та громадські діячі своїми публічними висловлюваннями підливають масло у вогонь — «навмисне спотворюють інформацію, навішують ярлики», заявила Грешнякова.

«Незважаючи на презумпцію невинуватості, Фургала вже звинуватили вбивцею і лиходієм, — сказала вона на засіданні. — Жителі Хабаровського краю через нас, представників регіону у верхній палаті, звертаються до відомствам, контролюючим інформаційний простір, з вимогою припинити інформаційну вакханалію. Просять журналістів і ведучих популярних ток-шоу дотримуватися журналістську етику та висвітлювати все, що відбувається чесно».

Сенатор також закликала політичних і громадських діячів «бути політкоректними і використовувати в своїх заявах перевірені і підтверджені дані, а не фейки з телеграм-каналів або жовтої преси». Провину Фургала або її відсутність визначить суд, підкреслила Грешнякова.

Сергій Фургал був затриманий вранці 9 липня біля свого будинку в Хабаровську. Він звинувачується в організації вбивств бізнесменів та замаху на вбивство, які були здійснені в 2004-2005 роках. По кримінальній справі затримані ще чотири людини, які, як вважає слідство, складалися з Фургалом в одній ОЗУ. Губернатор не визнав провину.

Фургал став першим фігурантом кримінальної справи з числа губернаторів від системної опозиції, здобули перемоги над кандидатами Кремля на виборах 2018 року. Лідер ЛДПР Володимир Жириновський у Держдумі заявив, що російські власті почали діяти «як при Сталіні», і пригрозив виходом з фракції парламенту.

Несанкціоновані акції в підтримку Фургала проходять в Хабаровську з 11 липня. Протестувальники традиційно збираються спочатку біля будівлі уряду регіону, а потім йдуть ходою по центральній вулиці міста в сторону Амура, роблять коло і повертаються назад на центральну площу. В один із днів в центрі Хабаровська зібралося понад 10 тис. людей — такі дані озвучила поліція. Громадські нарахували понад 30 тис. протестувальників. У Кремлі відзначили, що в Хабаровську через мітингів у підтримку Фургала склалася «нестандартна і емоційно резонансна» ситуація.