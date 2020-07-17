Спроби РФ показати себе домінуючою силою у Чорному морі провокують НАТО, – експерт

Росія, нарощуючи свої військові угруповання в районі Чорного моря, провокує чорноморські країни і НАТО сприймати її як ворога і загрозу їхній безпеці.

Таку думку висловив президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар у програмі «Насправді: Крим» на телеканалі «БУДИНОК».

«Спроби Росії показати себе домінуючою силою у Чорному морі – де-факто вона такою є, але її права і позиції не є бездоганними в цьому сенсі. І тому невипадковими є, наприклад, і нарощування морського угруповання у Чорному морі, і нарощування сухопутних сил на території Кримського півострова, яке триває. І ми бачимо реакцію сусідніх чорноморських країн. Румунія не так давно у своїй стратегії національної безпеки назвала Росію супротивником.

Тобто те, що раніше було більш обтічним, тепер дуже чітко ідентифіковано як загроза національній безпеці », – сказавши він. Експерт висловив думку, що таким чином, нарощуючи угруповання збройних сил, Росія провокує країни Північноатлантичного альянсу:

«Так чи інакше три країни Чорного моря є членами Альянсу, і вони не можуть спокійно спостерігати за тим, як Росія в односторонньому порядку нарощує своє угруповання. Вони теж повинні подбати про свою безпеку ». Гончар також вважає, що своїми діями у Чорному морі Росія сама спровокувала погіршення відносин з Туреччиною: «Якби, використовуючи факт окупації Криму і домінування у Чорному морі, Росія не стала влазити в інші регіони, зокрема, у східне Середземномор’я, Сирію і Лівію. І вісь це вже звернуло на себе увагу не стільки через призму проблем в самому Чорному морі, скільки через цей ланцюжок проблем, який потягнувся. Звідси і пішло, наприклад, посилення напруженості між Туреччиною і Росією, які до недавнього часу були майже партнерами. А тепер ми бачимо дуже жорстке протистояння».