Офіс генпрокурора спільно з ДБР та Нацполицией викрили та затримали трьох посадових осіб митних постів Одеської митниці при спробі отримання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України), повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

«Під процесуальним керівництвом прокурорів Офісу Генерального прокурора Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань при оперативному супроводу Управління стратегічних розслідувань ДВР Нацполиции трьох посадових осіб митних постів Одеської митниці ГТС викрито на одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)», — йдеться в повідомленні.

В процесі слідства з’ясувалося, що заступник начальника одного з відділів митного оформлення, діючи за попередньою змовою c ст. o. начальника митного поста «Одеса» Одеської митниці ГТС, використовуючи своє службове становище, організували незаконну схему вимагання та одержання неправомірної вигоди від суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснюють імпорт вантажів транспортом морського сполучення. Вони систематично отримували винагороду за безперешкодний пропуск та прискорення митного оформлення.

Посадові особи були затримані при отриманні 2100 доларів США неправомірної вигоди від ТОВ за безперешкодне митне оформлення контейнерів c вантажем.

Також досудовим розслідуванням встановлено, що начальник митного поста «Кучурган» Одеської митниці, організував аналогічну незаконну схему поборів від фізичних осіб за розмитнення транспортних засобів. Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України після отримання 1800 доларів США неправомірної вигоди від особи за безперешкодне митне оформлення п’яти транспортних засобів.

Раніше повідомляли про те, що слобожанська митниця заблокувала роботу перевізника «МДК Експрес».

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Троє одеських митників попалися на хабарі оновлено: 17 липня, 2020 автором: RedactorFacebook0Twitter0