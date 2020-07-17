Стадіон «Чорноморець» отримав нового власника

Фонд гарантування вкладів фізосіб підписав угоду купівлі-продажу одеського стадіону «Чорноморець» з американською компанією Allrise Capital Inc.

«16 липня підписано угоду купівлі-продажу одеського стадіону «Чорноморець». Покупцем стала компанія Allrise Capital Inc (Сполучені Штати Америки)», — повідомляє ФГВФО.

22 травня Фонд гарантування з 21 спроби нарешті продавши стадіон «Чорноморець», який належить збанкрутілому Імексбанку, за 193,8 млн грн американській компанії Allrise Capital Inc з дисконтом у майже 1 млрд грн.

Організатором торгів виступила компанія «Фьост Файненшіал Нетворк Юкрейн» (FFN), аукціон був проведений за голландською моделлю.

Кошти від продаж надійшли на рахунок банку та будуть спрямовані на задоволення вимог кредиторів Імексбанку та державі.

Покупець і Імексбанк розпочали підготовку до укладення нотаріального договору купівлі-продажу. Проте 11 червня Шевченківський суд Києва у справі № 761/16906/20 наклав арешт на стадіон, що унеможливило його продажу.

ФГВФО нагадує, що положення Кримінального процесуального кодексу та закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» прямо забороняють накладення арешту на майно, що належить неплатоспроможному банку.

«Водночас найбільш дивним у діях слідчого судді є тієї факт, що саме він раніше вже скасовував арешт на інші активи АТ «Імексбанк». При цьому арешт стадіону неодноразово було визнано незаконним ухвалами Київського апеляційного суду», — зазначав Фонд.