Польська опозиція подала скаргу до Верховного суду щодо виборів президента

У Польщі опозиція у позові до Верховного суду країни вимагає визнати вибори президента недійсними. В опозиції стверджують, що на виборах були порушені принципи рівності та загальності.

Найбільший опозиційний блок Польщі — «Громадянська коаліція» — подавши у четвер, 16 липня, скаргу до Верховного суду країни, вимагаючи визнати недійсними президентські вибори, другий тур яких відбувся 12 липня. У іншому турі, нагадаємо, кандидат від «Громадянської коаліції» Рафал Тшасковський з незначним відставанням програв поважному президенту Анджею Дуді, пише Deutsche Welle.

Як зазначив Борис Будка, лідер провідної у блоці партії «Громадянська платформа», на виборах було порушено принципи рівності та загальності. «Увесь державний апарат» підтримував Дуду, чим порушив чинні норми права, повідомляє агенція новин AFP.

Окрім того, опозиція закидає упередженість суспільно-правовим телебаченню країни, яке не приховувало симпатій до нинішнього президента. За словами Будки, якщо сьогодні не звертати уваги на ці порушення, то наступні вибори будуть ще більше спотвореними.

У поданій до суду скарзі також наведено свідчення близько двох тисяч виборців, які повідомляють про проблеми з реєстрацією на вибори, запізніле надходження виборчий документів та перешкоди при голосуванні за кордоном.

Верховний суд Польщі винен до 3 серпня ухвалити рішення за скаргою. Утім, навіть самі опозиціонери визнають, що шанси на успіх скарги є незначними.

Спостерігачі на виборах від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) раніше також закидали суспільно-правовим телебаченню Польщі необ’єктивне інформування. Вони заявили про «гомофобну, ксенофобську та антисемітську риторику» телебачення.

Нагадаємо, 12 липня пройшов другий тур виборів президента Польщі. На них з невеликим відривом переміг чинній президент Анджей Дуда. Явка на виборах склала 68,12 відсотка, що є незвично високим показником.Найбільший опозиційний блок Польщі — «Громадянська коаліція» — подавши у четвер, 16 липня, скаргу до Верховного суду країни, вимагаючи визнати недійсними президентські вибори, другий тур яких відбувся 12 липня. У іншому турі, нагадаємо, кандидат від «Громадянської коаліції» Рафал Тшасковський з незначним відставанням програв поважному президенту Анджею Дуді.

Як зазначив Борис Будка, лідер провідної у блоці партії «Громадянська платформа», на виборах було порушено принципи рівності та загальності. «Увесь державний апарат» підтримував Дуду, чим порушив чинні норми права, повідомляє агенція новин AFP.

Окрім того, опозиція закидає упередженість суспільно-правовим телебаченню країни, яке не приховувало симпатій до нинішнього президента. За словами Будки, якщо сьогодні не звертати уваги на ці порушення, то наступні вибори будуть ще більше спотвореними.

У поданій до суду скарзі також наведено свідчення близько двох тисяч виборців, які повідомляють про проблеми з реєстрацією на вибори, запізніле надходження виборчий документів та перешкоди при голосуванні за кордоном.

Верховний суд Польщі винен до 3 серпня ухвалити рішення за скаргою. Утім, навіть самі опозиціонери визнають, що шанси на успіх скарги є незначними.

Спостерігачі на виборах від Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) раніше також закидали суспільно-правовим телебаченню Польщі необ’єктивне інформування. Вони заявили про «гомофобну, ксенофобську та антисемітську риторику» телебачення.

Нагадаємо, 12 липня пройшов другий тур виборів президента Польщі. На них з невеликим відривом переміг чинній президент Анджей Дуда. Явка на виборах склала 68,12 відсотка, що є незвично високим показником.

«Аргумент»