Російські пропагандисти склали фейк про смерть американця Шона Фуллера в лавах ЗСУ. Він їх висміяв у відповідь

Кремлівські пропагандисти заявили про загибель «диверсанта і громадянина» США в лавах ЗСУ на Донбасі, однак насправді боєць живий і продовжує нести службу. Про це повідомляє Новинарня з посиланням на прес-офіцера 503-го окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ Олексія Годзенко.

Так званий представник «Управління народної міліції ДНР» Едуард Басурин заявив на брифінгу про те, що нібито «прихильник ультраправих поглядів з Техасу», «американський диверсант» Шон Фуллер підірвався біля Горлівки і його тіло терористи передали українській стороні 15 липня.

Після цього новину про загибель Фуллера почали обговорювати на російському пропагандистському каналі «Росія-24». Пропагандисти заявляли, що військовий був у «нацистській формі» і мав естонський паспорт. Примітно, що фотографію американця показали поруч із зображенням паспорта іншого військового ВСУ — загиблого медика Миколи Ільїна.

Годзенко зазначив, що на новину про свою «загибель» Фуллер відреагував з гумором і навіть попросив командування видати йому компенсацію за власну «смерть». Після цього на Facebook-сторінці 503-го окремого батальйону було оприлюднено відео з Фуллером, де він сам коментує дану ситуацію.

13 липня під час виконання бойового завдання командир розвідувального взводу лейтенант Дмитро Красногрудь загинув в результаті підриву на вибуховому пристрої в «сірій зоні» під Зайцевим, що поруч з окупованої Горлівкою.