Я за кожного життя віддам: опальний отець Сергій влаштував хресний хід

У Среднеуральском жіночому монастирі в Свердловській області в ніч на 17 липня зібралися тисячі прочан, які вірять схиигумену Сергію. Опальний отець Сергій обіцяв влаштувати хресний хід.

“Я проведу свій хресний хід навколо монастиря“, – цитує його слова “Комсомольская правда”.

Автобус з людьми прибув до шлагбауму з боку Серовское трактора. Жінки кричали, коли побачили отця Сергія.

“Слава Сергію, слава отцю!“, – голосно скандували біля храму.

“Так, я недорікуватий, так, я погано говорю. Але за кожного з вас, за кожну дитину у вашій родині, віддам своє життя“, – сказав отець Сергій.

3 липня стало відомо, що суд Єкатеринбурзької єпархії прийняв рішення позбавити сану схиигумена Сергія (Романова), духівника Среднеуральскій жіночого монастиря.