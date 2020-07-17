Названо найінноваційніший автомобіль у світі

Вчені визначили головний новатор на світовому автомобільному ринку. Ним вважають електричну модель Porsche Taycan, адже у ньому реалізовано 13 із 27 світових інновацій.

Про це сказано у звіті з автомобільних інновацій AutomotiveINNOVATIONS, що проводив Центр управління автомобільним транспортом, повідомили 24 каналу у пресслужбі Land Rover Ukraine.

Інновації

Експерти відзначили у цьому електричному Porsche Taycan такі інноваційні характеристики:

800-вольтова батарея,

2-ступенева трансмісія на задній осі,

високі можливості рекуперації до 265 кВт,

найкращий показник аеродинамічного опору у сегменті (від 0.22).

Авто має скорочений час зарядки / Пресслужба Land Rover Ukraine

“Ми розробили новий автомобіль та побудували сучасний завод без викидів вуглецю. Технічні інновації, такі як 800-вольтова батарея, пришвидшують час зарядки. Двоступенева передача на задній осі гарантує унікальний досвід водіння”, – пояснив голова правління Porsche AG Олівер Блум.