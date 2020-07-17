Платну трасу до Казані планують будувати на «народні» гроші

Гроші на будівництво дорожнього мегапроекту — нової платної швидкісної траси М12 від Москви до Казані — можуть взяти у росіян за допомогою випуску державних облігацій. Про це в ефірі «Радіо Автодор» заявив голова держкомпанії «Автодор» В’ячеслав Петушенко, передає .

За його словами, випуск безстрокових цінних паперів, у тому числі «народних» та «вічних» облігацій, обговорюється як один із способів пошуку коштів, оскільки виділених на роботи грошей не завжди вистачає.

Компанія вже користується залученням коштів на ринку, її облігації активно скуповують російські банки, підкреслив Петушенко. Він також додав, що кошти, які вклали в дорожнє будівництво, захищені: незважаючи на низький рівень прибутковості, їх зворотність гарантована автомобільним трафіком на трасах.

У червні Петушенко розповідав про потреби компанії по позабюджетних коштах у розмірі 400 мільярдів рублів до 2024 року. Яким чином «Автодор» хоче їх отримати, він не пояснював.

У червні про те, що кошти, зібрані за рахунок «народних» облігацій, можуть пустити на будівництво транспортних об’єктів, заявив глава Міністерства транспорту Росії Євген Дітріх.

Раніше уряд Росії заявило, що готує розміщення облігацій обсягом близько 300 мільярдів рублів. Кошти підуть на фінансування інфраструктурних проектів, в тому числі на будівництво дороги в Китай.