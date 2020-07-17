Шоста річниця аварії MH17: в ЄС вимагають справедливості

Брюссель очікує, що “Росія визнає свою відповідальність і буде всебічно співпрацювати в рамках зусиль по встановленню винних в аварії малайзійського “Боїнга” в Донбасі.

Брюссель підтримує всі зусилля по встановленню істини, досягнення справедливості” для 298 жертв аварії рейсу MH17 і їх найближчих родичів. Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС, поширеному в четвер, 16 липня, від імені Євросоюзу. Документ оприлюднений напередодні 17 липня – шостої річниці аварії пасажирського авіалайнера “Боїнг-777” “Малайзійських авіаліній”, який влітку 2014 року виконував рейс з Амстердама в Куала-Лумпур і був збитий у небі над Донбасом.

“Європейський Союз глибоко співчуває всім, хто втратив рідних і близьких”, – підкреслюється в заяві.

Крім того, в ЄС наполягають на “притягнення винних до відповідальності, як передбачено резолюцією 2166 Ради Безпеки ООН”. Брюссель очікує, що “Росія визнає свою відповідальність і буде всебічно співпрацювати в рамках зусиль по встановленню винних”.

ЄСПЛ прийняв позов Нідерландів до Росії

Раніше, 15 липня, стало відомо, що Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) прийняв до розгляду позов Нідерландів до Росії через загибель малайзійського літака.

На думку влади Нідерландів, російський уряд несе відповідальність за загибель 298 чоловік, що знаходилися на борту літака, і порушило цілу низку Європейської конвенції про права людини, у тому числі статтю 2 (право на життя), статтю 3 (заборона тортур) та статті 13 (право на ефективний засіб правового захисту).

Раніше в ЄСПЛ вже надходили позови до Росії, але вони були від приватних осіб – родичів загиблих.

Знищення “Боїнга”

Малайзійський Boeing, що слідував рейсом MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року під Донецьком. Всі 298 чоловік, що знаходилися на борту, загинули. Україна звинуватила в тому, що трапилося проросійських сепаратистів, а невизнані “республіки” Донбасу – Київ.

За офіційною версією Міжнародної слідчої групи, малайзійський Boeing був збитий із зенітно-ракетного комплексу “Бук”, доставленого в Україну з російської військової частини під Курськом і належав 53-ї зенітно-ракетної бригади Міноборони Росії. Москва заперечує це.

Національна прокуратура Нідерландів пред’явила звинувачення чотирьом фігурантам справи про загибель пасажирського літака. Імена підозрюваних у справі МН17 були названі влітку 2019 року. Це росіяни Ігор Стрільців (Гиркин), Сергій Дубинський і Олег Пулатов, а також українець Леонід Харченко. У березні в Гаазі почався процес у справі про катастрофу літака.