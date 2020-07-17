В Коростені чоловік виконав незабутній танець — в мережі пишуть, що це нардеп

У мережі з’явилося відео оригінального танцю на одній з приватних вечірок в Коростені.

Про це повідомляє Korosten Admina Bez.

На відео чоловік танцює, його рухи досить хаотичні і довільні, що візуально виглядає досить комічно.

Автори пишуть, що на ньому нібито зображений нардеп 8 скликання Володимир Арешонков, але ніяких офіційних підтверджень чи спростувань поки що не надано. Можливо, на відео просто схожий на депутата чоловік.

Відеоролик за короткий час набрав 226 тисяч переглядів, майже 4 тисячі репостов і більше 500 коментарів.

Арешонков — народний депутат України 8-го скликання. У Раді входив у блок Петра Порошенка.

З 1998 по 2014 рік працював на відповідальних посадах в органах виконавчої влади та місцевого самоврядування Житомирської області, в тому числі керував управлінням освіти і науки.

1998 — 2001 — заступник голови Коростенського міськвиконкому.

2001 — 2002 — начальник відділу у справах національностей, міграції та релігії Житомирської ОДА.

2002 — 2005 — начальник управління освіти і науки Житомирської ОДА.

2005 — 2009 — проректор Житомирського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

2009 — 2010 — заступник голови Коростенського міськвиконкому.

Квітень — листопад 2010 — голова Коростенської районної державної адміністрації.

З 17 листопада 2010 року — перший заступник голови Житомирської обласної ради.

25 грудня 2018 року включений в санкційний список Росії