«Слуга народу» може висунути в мери Скічко, – ЗМІ

Партія «Слуга народу» визначилася із вірогідними кандидатами на виборах мерів Черкас, Тернополя та Сум.

Як повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на власні джерела, поборотися за крісло мера Черкас делегують народного депутата від фракції СН Олександра Скічка.

29-річний Скічко – уродженець Черкас, пройшов у Раду по 197 мажоритарному округу. До початку політичної кар’єри був популярним артистом і шоуменом, телеведучим і актором, а також громадським діячем. У травні 2017 року був одним з провідних пісенного конкурсу «Євробачення».

Також у «Слуги народу» хочуть висунути нардепа Тетяну Рябуху у міські голови Сум.

35-річна Рябуха – уродженка Сум, здобула перемогу в окрузі №157. До отримання депутатського мандата була громадською активісткою.

Крім того, в мери Тернополя від СН може піти комік і шоумен Віктор Гевко.

35-річний Гевко на президентських виборах в 2019 році був керівником виборчого штабу Володимира Зеленського в Тернопільській області. Місяць тому увійшов до ради тернопільської облорганізації партії «Слуга народу», якою керує його старший брат – нардеп Володимир Гевко.

Віктор Гевко – учасник ряду проектів студії «Квартал 95», зокрема, «Ліги сміху», скетч-шоу «Країна У» і «Одного разу під Полтавою».