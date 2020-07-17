З армії сьогодні свідомо прибирають бойових проукраїнський налаштованих офіцерів і навмисне руйнує ЗСУ

Сьогодні Збройні сили України свідомо і цілеспрямовано послаблює. Робиться це командуванням на чолі з Хомчаком і чиновниками з Міноборони.



Так за словами Станіслава Речинського сьогодні «робиться все, щоб якомога значніше послабити українську армію». Він підкреслює, що ослаблення ВСУ зусиллями чинного керівництва армією, а в тому числі і міністра оборони Андрія Тарана, відбувається на тлі підготовки РФ до масштабних і дуже небезпечним для нашої країни військових навчань.



У той час, коли обстріл на фронті посилюються, навмисно зриваються закупівлі боєприпасів для Української армії, зазначає Речинський, підтверджуючи таким чином раніше опубліковану заяву Юрія Бутусова.



Також «відбувається планомірна і свідома замінює в Генштабі ЗСУ бойових проукраїнськи налаштованих офіцерів на відверту «в*ту» або на якусь бліду неміч», — пише Речинський і приходить до висновку про те, що міністр оборони цілком свідомо руйнує командний склад української армії, «і діє на цьому напрямку досить успішно».



Руйнівні дії головнокомандуючих армії поки не торкнулися тільки військової розвідки — елітного підрозділу Збройних сил України.



«Однак він (Таран) дуже хоче дістатися туди. Одночасно з цим міністр цілеспрямовано скорочує ступінь співпраці з нашими західними партнерами, і відкрито заявляє — Україні не світить членство в НАТО», — резюмував Речинський.



Все приходить і словами і діями підтримує головнокомандувачем Русланом Хомчак. Подібний висновок напрошується після його заяв про необхідність скоротити кількість військових.



Крім того, як раніше повідомляли бойові офіцери, що знаходяться сьогодні на фронті, воювати їх виставляють беззбройними.



«Коли ми чуємо про реформи за стандартами НАТО, всі сміються. Це обман суспільства, в армії в це не вірить жоден реально воює людина. У нас стандарти озброєння на рівні ополченців з Сирії або Африки», – говорить офіцер і зазначає, що їм доводиться воювати несправными мінометами.



«Це міномети «Молот» 2016-го року, є стовбури, навіть до 7 тисяч пострілів витримали. Загалом, міномети підлягали заміні ще після минулої ротації, всі про це знають, і ми при Муженко просили заміну, але заявку не виконували, тепер приїжджає Руслан Борисович Хомчак, обіцяє, і теж нічого не робиться. Заміну не виробляють, хоча на складах міномети є. А ми ризикуємо собою.



Є автоматичні гранатомети, але до них немає Wogs. Росіяни нас засипають ВОГами, а нам відповісти нічим.



Зараз величезний дефіцит патронів 7,62 мм – вже бійців беззбройними виставляють. Дійшло до того, що самі налагодили в польових умовах виробництво боєприпасів, щоб було що закидати ворога в окопи», – заявив він.