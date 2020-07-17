У більшості розвинених і не дуже країн існують так звані організації підприємців. У деяких державах це профільні добровільні об’єднання у межах однієї галузі. У Казахстані, з народної масштабністю, вирішили не бути дріб’язковими і загнати всіх в один табір. Закріпили це законом, м’яко протягли обов’язковість всіх внесків у вигляді окремого побору. Але для справжньої катастрофи чогось не вистачало. Ах так! Призначення судимого за корупційні злочини колишнього чиновника без досвіду реального підприємництва! І хоч конкурс у цій категорії вийшов чималий, переможцем став Аблай Исабекович Мирзахметов. Саме не відбув заслужений тюремний термін Аблай Мирзахметов більш ніж гідний носити звання почесного Санчо Панса корупційних степів.

Підсумком став дух Північної Кореї транспонований на збіговисько шахраїв, які зайняли найбільш зручні місця. Не можна сказати, що Аблай Мирзахметов не справляється! Аж ніяк! Саме він, а не небожительствующий президент цього союзу Тимур Кулібаєв, крутить тут рулі і смикає за важелі. Кілька днів тому ЗонаКЗ випустила ґрунтовний матеріал про паразитарної сутності НВП «Атамекен». За всієї грунтовності начисто упущений момент: в корумпований вертеп хорошу — нехай і не цілком раціональну ідею Атамекен перетворив не Тимур Кулібаєв, а безпосередній начальник, Аблай Мирзахметов. У статті на Зоні Аблай Мирзахметов згаданий рівно нуль разів. Якось навіть дивно для видання, яке рідко соромиться у висловах.

Аблай Мирзахметов: довгий шлях до влади з обходом городами

Аблай Мирзахметов швидко почав кар’єру завдяки зв’язкам. Його відправили на КТЖ (національна компанія, що об’єднує всю залізничну структуру). Там він створив певне злочинне співтовариство з благородною метою грабежу. Аблай Мирзахметов створив мережу посередницьких підприємств, які продавали КТЖ товари і послуги за фантастично завищеними цінами.

З цією справою він впорався на відмінно і був підвищений до міністра транспорту. Але слідство вже йшло за його подвигів в КТЖ. Міністра Мырзахметова звільнили і судили. Але враховуючи, що за нього просили хороші люди — три брати і пару небожителів — Аблай Мирзахметов був засуджений умовно. Вирок виніс Верховний суд і скасуванню не підлягає.

Для Аблая Мырзахметова знайшли краще місце. НВП «Атамекен» фактично є державним органом, але не підпадає під антикорупційне законодавство. Саме там Исабековичу було велено стати «зразковим підприємцем».

Бюджет Атамекена в кишені Аблая Мырзахметова

Офіційно НВП «Атамекен» — це звичайне товариство з обмеженою відповідальністю. У ньому офіційно працюю п’ятнадцять чоловік. Діяльність Атамекен, однак, регулюється особливий закон, прийнятий, що цікаво, раніше, ніж сам Атамекен був створений. Сам Аблай Мирзахметов, на подив публіки, виявився там раптово і беззмінно — керівником. Крім того, в структуру почали додаватися всілякі косорылые експерти та заступники, прилаштовуватися консультативні контори та інше. Причина зрозуміла — це гроші.

Законний бюджет Атамекен

Атамекен Аблая Мырзахметова черпає свої фонди обов’язкових відрахуваннях підприємствах середнього і великого розміру. За законом, всі повинні нести данину Аблаю Исабековичу, однак поки діє мораторій», за яким дрібні підприємці данини ще не платять. Скасувати мораторій Мирзахметов може в будь-який момент.



У минулому році Атамекен набрав членських внесків на 8 мільярдів 450 мільйонів тенге. Звідки береться ще десять?

Атамекен надає умовно-безкоштовні та платні послуги, які придумує самостійно. Середню зарплату всіляких експертів і віце-зіц-шахер-махерам теж платять. Півмільйона на місяць в середньому. Зарплата Аблая Мырзахметова — офіційна — становить одинадцять з половиною мільйонів тенге.

Допомагати Аблаю Мырзахметову — твій обов’язок. Атамекен є акцептором допомоги держави. Незаконні способи добування грошей, однак, набагато важливіше. Тут і проявляється істинний талант Аблая Мырзахметова: він вигадує схемки. Так, на нібито безкоштовних сертифікати походження вся структура просто пухне. Сертифікати безкоштовні, але на жаль — черга на роки вперед. Знайома ситуація?

Крім того, Аблай Мирзахметов, при живій допомогою свого брата займається контрабандою сірої горілки.

Аблай Мирзахметов і його ангел-охоронець

Доводилося стикатися з думкою, що чорний нал, який здобуває справжній стахановець злочинного світу Аблай Мирзахметов, йде Тимуру Кулибаеву. Якщо пройтися, грубо, по базару, то це думка простого народу буде домінувати. Це серйозне спрощення. Справа в тому, що Кулибаеву таке не потрібно. Найдрібніше з підприємств Кулібаєва в день зробить більше, ніж Аблай Мирзахметов наворует за півроку.

Так куди ж віддає гроші Аблай Мирзахметов? Нікуди. У вузьких колах Аблай Мирзахметов знаменитий тим що взагалі не віддає гроші. Нещодавно він призвів власне підприємство — тепличний комплекс. При тому, що в грошах Мирзахметов може просто купатися, як незабутній Скрудж МакДак. Його хвороблива пристрасть до грошей грає злі жарти. Ще з часів «Алтин Алма» передається історія на правах анекдоту, що одного разу вразливий Аблай Мирзахметов, ще молодий і зелений, впав в обморок при вигляді столу, заваленого кульками з готівкою.

Навіщо ж потрібен Аблай Мирзахметов, самий дивний персонаж в сучасному політикумі? Та кому він потрібен? Проста відповідь полягає в тому, що він не потрібен. Його не звільняють тільки щоб «не розгойдувати човен». А я б звільнив. Нехай іде рятувати свою теплицю від банкрутства! Садову тачку, Аблай Исабекович, і вперед!