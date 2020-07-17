Ростов-на-Дону пішов під воду після сильної зливи

Після того, як на Донецьк налетів злива з градом, справжнє стихійне лихо спостерігається також в російському місті Ростов-на-Дону. 17 липня сильна злива затопила вулиці міста, перетворивши їх на справжні річки.

Як повідомляє Газета.ру, автомобілі буквально плавали. Підтоплені були підземні переходи. Потік води зносив сміттєві контейнери у дворах. Вода доходила людям до пояса.

Вражаючі відео потопу з’явилися в соцмережах.

Ростов на Дону. Злива. Пливемо. А де стоки? pic.twitter.com/97Nfr57ChL

— Наталія (@Nata4468) July 17, 2020