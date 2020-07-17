Вісім новацій, які нардепи готують для водіїв

13 липня Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №2695, яким впроваджується комплекс заходів для забезпечення невідворотності покарання за керування авто у стані сп’яніння

Він отримав суперечливі оцінки. Одні називають його таким, що “дозволяє зупиняти й обшукувати автомобілі без підстав”, другі – ледь не “законами 16 січня”, а інші, навпаки, схвалюють його через комплексний характер.

Отже, розбиратимемося. У разі ухвалення цього законопроєкту в чинній редакції:

1. Збільшується розмір штрафів, зокрема за перевищення швидкості (із 510 грн до 3 400 грн у разі перевищення понад 50 км/год.); керування автівкою особою, яка позбавлена водійських прав (із 510 грн до 3 400 грн); залишення місця ДТП (із 255 грн до 3 400 грн, а також позбавлення права керування на строк шість місяців). Також зростає розмір штрафів у разі повторності протягом року.

У разі ж учинення ДТП із постраждалими з тілесними ушкодженнями, вищими за середню тяжкість, що утворює склад злочину (ст. 286 КК України), штраф збільшується до розміру 51-85 000 грн (наразі 3 400-8 500 грн). Якщо ж водій був у нетверезому стані – безальтернативне позбавлення волі до трьох років із позбавленням права керування автомобілем від трьох до п’яти років (після відбуття основного покарання).

2. Збільшуються строки притягнення до адміністративної відповідальності (з двох місяців до одного року), унеможливлюється закриття справи за малозначністю діяння та передання особи на поруки.

Дійсно, сьогодні поширеними є випадки затягування розгляду справи в суді з метою уникнення відповідальності через малий строк давності, а самі судді нерідко звільняють за малозначністю діяння або передають на поруки трудовому колективові, не розуміючи небезпечності такого правопорушення.

3. Для водіїв у стані сп’яніння забороняється звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із дійовим каяттям, або примиренням винного з потерпілим, або переданням на поруки чи зміною обстановки. Понад те, унеможливлюється звільнення від покарання з випробуванням – тобто умовні вироки для водіїв у стані сп’яніння.

Такі зміни будуть ефективними, хоча незрозуміло, чому такі заборони матимуть лише корупційні та вказані злочини, адже категорій злочинів із таким рівнем небезпеки набагато більше.

4. Поліціянтів зобов’язують долучати до протоколу про керування у стані сп’яніння відеозапис із нагрудного відеореєстратора, який здійснювався під час проведення огляду на стан сп’яніння. Відеофіксація замінює необхідність наявності двох свідків (понятих), яких на практиці ще спробуй знайди. У сучасних умовах відеозапис є достатньою гарантією законності огляду, хоча, зауважимо, що законодавство у сфері захисту персональних даних у цій частині потребує значного доопрацювання.

5. З’являється нова підстава для зупинки транспортного засобу – зупинка з метою проведення огляду водіїв на стан сп’яніння, яка здійснюється з метою проведення профілактичних заходів, інформація про які має бути оприлюднена на офіційному вебсайті Нацполіції у формі організаційно-розпорядчого акта її керівника.

Мова йде про механізм “сліпих перевірок”, який існує в європейських країнах і якого дійсно не вистачає у вечірній і нічний час українським поліціянтам. Якщо такі профілактичні заходи будуть тимчасові та чітко визначені за територією і часом, про що кожен зможе прочитати на сайті поліції, – це допустимо в демократичному суспільстві.

6. Замість “пред’явлення” водійського посвідчення, технічного паспорта автомобіля та страховки, їх треба “передавати” поліціянтові (виняток – якщо вони в електронній формі в додатку “Дія”). Насправді водії і так здебільшого “передають” документи правоохоронцеві в руки, проте дехто згадує практику ДАІ, коли міліціонер міг вимагати вчинення незаконних дій, погрожуючи знищенням документів.

Можливо, така ймовірність є і зараз, водночас скарги на дії поліціянтів працюють ефективніше, а в усьому світі документи надають їм для перевірки.

7. У разі зупинки транспортного засобу правоохоронцем водій буде зобов’язаний:

– тримати руки в полі зору поліціянта й не виходити із транспортного засобу без дозволу;

– на правоохоронцеву вимогу вимкнути двигун/увімкнути аварійну сигналізацію/вийти із транспортного засобу.

Можливо, такий “американський” стиль роботи є надмірним, адже поліціянтової безпеки під час зупинки автівки можна досягти через злагоджену роботу напарників у патрулі та наявність алгоритмів реагування на нестандартні ситуації (водій різко відчиняє двері, пасажири починають тікати), але це дискусійне питання.

8. Поверхова перевірка авто охоплюватиме обов’язок продемонструвати ідентифікаційні номери транспортного засобу (номер кузова, наприклад). Наразі ж ідеться тільки про вміст салону чи багажника автомобіля, власних кишень. Єдиною гарантією прав тут є відеофіксація цього превентивного поліцейського заходу. У разі оскарження дій правоохоронців, суди зазвичай витребовують відеозаписи. Інша річ, що вони обліковуються неналежним чином та можуть бути знищені.

Також стаціонарні засоби відеофіксації (радари, маяки, камери) можуть розміщуватися без попереджувальних на те знаків. Хоча цю зміну й називають “поверненням “фенів” у кущах”, питання не до попереджувальних знаків, а до якості, сертифікованості таких приладів.

Отже, законопроєкт №2695 стосується двох основних причин смертності на дорогах – порушення швидкісного режиму та керування у стані сп’яніння.

За умови доопрацювання багатьох технічних моментів, на які вказало ГНЕУ Верховної Ради України у своєму висновку, його ухвалення призведе до позитивних змін.

Водночас багато залежатиме від практичної реалізації – наскільки поліція дотримуватиметься встановлених правил. Але це вже наступне питання до поліції та політики в цій сфері. Наразі ж законодавець запропонував дійсно комплексний підхід для розв’язання проблеми.