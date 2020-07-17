На Україні назвали термін планованого відмови від літаків Су-25, Су-27 і Міг-29

На Україні обговорюється модернізація військово-повітряних сил країни. В ході засідання підкомітету оборонної промисловості комітету ВРУ з питань національної оборони були озвучені плани такого роду модернізації.

Зокрема, вказано на те, що до 2035 року ВПС України мають поповнитися 100 новими бойовими літаками, щоб боєздатність України в повітрі підтримувалася на прийнятному рівні.

У число зазначеної сотні літаків повинні увійти винищувачі, бомбардувальники, штурмовики і літаки розвідувальної авіації, якими Київ планує замінити стоять на озброєнні літаки радянської та пострадянської складання.

Семінар з участю нардепів згаданого підкомітету Ради проводився Центральним науково-дослідним інститутом Збройних сил України. В ході семінару було зазначено, що Україні необхідно “переходити на стандарти НАТО” в авіації і відмовлятися від Су-25, Су-27 і Міг-29 протягом 15-річного терміну. Про те, яку ціну доведеться заплатити українським платникам податків за перехід в авіації на «стандарти НАТО» з переучуванням особового складу, зміною авіапарку, системи озброєнь, інфраструктури аеродромів та іншого, на семінарі не повідомили.

Однак згодом в українських ЗМІ з’явилися матеріали, де зазначено, що, за найскромнішими підрахунками, переозброєння обійдеться в 8,6 млрд доларів. Однак ця сума враховує витрати виключно на купівлю засобів бойової авіації у країн Заходу. Приблизно вдвічі більшу суму доведеться заплатити за супутні дії, включаючи реорганізацію системи навчання українських військових льотчиків.

В якості розглянутих постачальників літаків для ВПС України – США і Франція.