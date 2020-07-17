Конфлікт на Донбасі — Кремль попередив про обнулення шансів на світ

Відмова Києва від виконання Мінських угод може відкинути перспективи

Відмова Києва від виконання Мінських угод може відкинути перспективи врегулювання конфлікту на Донбасі і обнулити шанси на світ. Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє «» в п’ятницю, 17 липня.

За словами спікера російського лідера, Москви насторожують заяви української сторони про неактуальність мінського комплексу заходів і про те, що його потрібно замінити більш сучасним документом.

Пєсков підкреслив, що «навіть думати про те, щоб узгодити якісь нові параметри», неможливо без участі представників самопроголошених республік. При цьому, зазначив представник Кремля, «українські візаві категорично відмовляються від будь-яких контактів і спілкування з ними».

Раніше повідомлялося, що заявами про необхідність переглянути Мінські угоди незадоволені президент Росії Володимир Путін і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Крім того, Путін і Меркель підтвердили відсутність альтернативи мінськими угодами як основи для врегулювання конфлікту всередині України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пообіцяв вийти з мінських угод, якщо «нормандська четвірка» за рік не досягне реальних результатів по Донбасу.

У свою чергу віце-прем’єр-міністр України — перший заступник голови української делегації в ТКГ Олексій Резніков заявляв, що Захід повинен підтримати перегляд Мінських угод, які більше не відображають нинішніх потреб по врегулюванню конфлікту на Донбасі.