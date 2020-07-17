Нардеп ОПЗЖ Волошин заявив, що в України немає суверенітету і звинуватив у «здачі Криму», «ЄС» вимагає втрутитися СБУ

У п’ятницю, 17 липня, з трибуни Верховної Ради нардеп від фракції «Опозиційна платформа – За життя» Олег Волошин заявив, що «немає ніякого суверенітету України» і звинуватив Україну в «здачі Криму». Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила нардеп «Європейської солідарності» Ірина Геращенко.

На її думку, такі висловлювання парламентарія — злочин, так як є розпалюванням ворожнечі і посяганням на територіальну цілісність і суверенітет держави.

Вона уточнила, що Волошин заявив це у прямому ефірі під час обговорення заяви про незаконність референдуму, проведеного російськими окупантами на території тимчасово захопленого півострова.

«Спікер Разумков, який реагує на кожне апчхи «Європейської солідарності», не почув і не помітив цих заяв. Вони тягнуть на державну зраду. Ми вимагали негайно зупинити злочин і вимкнути мікрофон зраднику. Але він спокійно закінчив свій виступ під оплески частини слуг», — написала вона.

Соратники Петра Порошенка стали вимагати від спікера відреагувати на подію. До них приєдналися і частина нардепів пропрезидентської фракції «Слуга народу». Вони солідарно вийшли до трибуни і засудили розкольницькі заклики.

«Мені соромно, що саме керівництво парламенту, яка затикає рот демократичної опозиції, не відреагувало на сепаратизм, поки ми не влаштували скандал», — додала вона.





На закінчення Геращенко повідомила, що її фракція готує звернення до СБУ з вимогою порушити кримінальну справу проти Волошина і закликала всіх «нормальних» депутатів приєднатися до цієї ініціативи.

У свою чергу нардеп Володимир Ар’єв заявив, що, якщо СБУ не стане переслідувати Волошина, то це буде означати, що в Україні немає спецслужби.



