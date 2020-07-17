Микола Банчук: сімейний клан чернівецьких прокурорів. Частина 2

Лицемір і схемщик

І ось відбувся другий Майдан! 24 лютого 2014 року, замість втік Пшонки, новим генпрокурором став Олег Махніцький, який тут же почав активну торгівлю посадами. І схоже, що його першим клієнтом Махніцького став Микола Банчук. Вже на наступний день він був призначений одні з його заступників і членом колеги Генпрокуратури. В нових умовах Банчук тут же намагався вжитися в роль «патріота».

«Микола Васильович це патріот і державник, який муляв око корумпованої влади Порошенко», — з такою напускною помпезністю o Банчуке в червні 2019 року написало видання «Резонанс», коли того призначили радником нового голови СБУ Івана Баканова. Невідомо, скільки Банчук «заніс» в редакцію цього видання, начебто заявляє про те, що висвітлює корупцію, хабарі і влада. Але воно дуже старанно, просто вилазячи з шкіри і за всі рамки пристойності, стигло йому хвалебну оду! Правда, хвалити Банчука було не за що, тому довелося імпровізувати на ходу.

«Резонанс» дуже постарався «не помітити» того гучного скандалу, в який Микола Банчук влип вже в травні 2014-го. А сталося ось що: Банчук був у першому списку люстрації за Генпрокуратурі як один з підручних Пшонки. Він просто висів на волосині, і тому відразу вхопився за «патріотизм» як за рятівну соломинку. Навесні 2014-го Банчук їздив по областях, закликав нещадно боротися з сепаратистами заявив, що основним завданням Генпрокуратури повинна стати боротьба з закликами порушити територіальну цілісність держави і c «антиукраїнською пропагандою». Тобто він хотів зробити собі імідж патріота і державника на найлегшому — на політичних справах.

Однак навіть у цьому Банчук брехав і лицемірив! Після подій 2 травня 2014-го він особисто заборонив етапувати з Одеси в Київ заарештованих проросійських активістів. Потім, по команді того ж Миколи Банчука, вони взагалі були звільнені – що викликало люту реакцію глави МВС Арсена Авакова та голови президентської Адміністрації Сергія Пашинського (https://skelet-info.org/sergej-pashinskij-vor-rejder-moshennik-i-nardep/). Банчука тоді не виперли їх Генпрокуратури тільки якимось дивом – і багато джерела SKELET-info стверджували, що цим «дивом» були гроші, сплачені Махницкому за посаду. «Товар» c певної «гарантією», тому Махніцький зумів відмазати Банчука. Крім того, за нього заступився старий друг Анатолій Матіос, тоді отиравшийся при голові СБУ Наливайченка і готувався очолити Головну військову прокуратуру.

Як же розуміти це лукавство? Може бути, під маскою лжепатриота Банчук виконував завдання ФСБ? Це не виключено! Однак є і абсолютно очевидні факти, a саме: серед заарештованих проросійських активістів Одеси були члени «Православного козацтва» (вони становили кістяк «Одеської дружини»), очолюваного Анатолієм Коломийцевым – тоді «козацьких генералів», і старим другом Ярослава Банчука. Можна навіть не сумніватися в тому, що Коломійцев звернувся з проханням o допомоги до Ярослава Банчуку, a той підключив свого брата.

А потім, не без участі Банчука, на свободу з чистою совістю і лише умовним терміном вийшов раніше арештований Олександр Харитонов, відомий як лідер «Луганської гвардії». Вийшов, щоб потім повернутися в Луганськ і приєднатися до… козакам-бойовикам Козицина! Як бачите, це вже не збіг, це чітко простежується зв’язок між Банчуками і проросійськими «козаками» — причому, ці ряджені взяли в руки зброю і виступили проти України.

Редакція «Резонансу» про це, звичайно ж, не згадала, але зате приписала Миколі Банчку ідею створення в 2014 році т. н. «прокурорського батальйону». Вона ніби забула той скандал, що гримнув навколо цього псевдо-батальйону, та був старанно погашено Генпрокуратурою. Нагадаємо: восени 2014 року тодішній генпрокурор Віталій Ярема заявив o створення батальйону з числа працівників прокуратури, які звернулися до нього з проханням направити їх в АТО в якості добровольців. Але потім виявилося, що ніякого «прокурорського батальйону» немає, як не було і шестисот добровольців, все це було лише брехня Яреми, за яким стояла спроба надати його відомству патріотично-героїчний лиск, a ще афера c отриманням статусу учасника АТО для того, щоб уникнути люстрації. Конкретно: близько півсотні чинів прокуратури (Генеральної, військової та обласних) оформили собі «мобілізацію» на Донбас, де вони провели час в тилу, в Краматорську, займаючись «кошмариванием» місцевих підприємців в рамках «боротьби з фінансуванням тероризму».

Був автором ідеї афери c «прокурорським батальйоном» дійсно Банчук, a не Ярема? У будь-якому випадку, якщо він так хоче взяти на себе відповідальність за неї, то нехай пише щиросерде! Але варто зауважити, що у Банчука тоді були цілих дві причини використовувати АТО в своїх корисливих цілях. Перша – це прагнення уникнути люстрації, сховатися за ширмою липового «патріотизму». Що у нього вийшло вкрай погано, тому що важко будувати з себе «патріота і державника», одночасно випускаючи на свободу проросійських бойовиків. А ось друга причина була більш цікава: Банчук швидко зметикував, що «боротьба з фінансуванням тероризму» дозволить накласти лапу на бізнес і потоки Донбасу. І він загорівся цим ще на початку літа 2014-го, поспішаючи, щоб встигнути раніше МВС і СБУ.

Маска «патріота» йому не допомогла: відразу після відходу Махніцького, в липні 2014 року Банчука знизили до старшого помічника Генерального прокурора з особливих доручень, a в жовтні все-таки люструвати, разом з іншими «людьми Пшонки». Ображений Банчук кілька років стверджував, що був незаконно звільнений Яремою в ході квазі-люстрації», і ці його слова потім повторили у замовній статті журналісти «Резонансу», намагаючись відмити його брудну репутацію. Але сплачені за неї гроші були просто викинуті на вітер! Адже правда про одіозного сімействі Банчуков постійно просочувалася назовні в ході чергових скандалів з їх участю.

Вигнаний з Генпрокуратури, Микола Банчук не став повертатися в рідне село, a зайнявся в Києві приватною адвокатською практикою. Але що таке адвокат, раніше багато років пропрацював високим прокурорським чином? Він рятує своїх клієнтів від суворої руки закону тим, що телефонує і обходить своїх численних знайомих в слідчих органах, в прокуратурі, в судах і т. д., домовляючись з ними o перекваліфікації або закриття справи – зрозуміло, не за спасибі. Одна з таких справ було відкрито стосовно президента Національної академії медичних наук України (АМНУ) Андрія Сердюка, старого друга Миколи Банчука ще з того часу, коли останній очолював Управління кадрової політики та науки Моз. Цей поважний патріарх (1938 р.) в радянський час працював чиновником відділу охорони здоров’я ЦК КПУ, у 90-х був головою Моз, a в 2011-му «донецькі» зробили його президентом АМНУ і «каламутили» великі схеми тендерних закупівель. Сердюка звинувачували в причетності до «розпилу» 5 мільярдів гривень, справа могла бути гучним, проте Микола Банчук його успішно розвалив c допомогою своїх старих зв’язків в органах.

Ці старі зв’язки як раз і допомогли Миколі Банчуку прилаштуватися в радниках у нового глави СБУ Івана Баканова. А прилаштував його туди Анатолій Матіос, який з літа 2014 по осінь 2019-го очолював Головну військову прокуратуру. Якщо ви подивіться біографію Матіоса, то побачите, що він усіма шляхами намагався залишатися при посадах за будь-якої влади, при цьому скрізь заводячи зв’язку та розставляючи своїх людей, і створюючи великі корупційні схеми. Так що він не просто допоміг своєму колишньому начальникові і земляку, він вмонтував його в одну зі своїх схем – як і ще одного земляка, Олександра Карпенка, який став заступником Баканова. Подробиці однієї такої схем, в якій безпосередньо фігурує Микола Банчук, були опубліковані в ЗМІ:



Крім цигарок, через чернівецькі митниці йде контрабанда автомобілів, спирту горіхів, «ганчірок» і побутової техніки. За твердженням журналістів, Микола Банчук, отримавши контроль над цими потоками, отримує з них хороші відкупні, а в парі з ним на місці схему «кришує» заступник начальника ГУ ДФС в Чернівецькій області Іван Матіос (родич Анатолія Матіоса).

Станіслав Ярославович і Богдан Миколайович Банчуки: багатенькі мажори

3 липня 1980 року в тих же Сокирянах народився старший син Ярослава Банчука – Станіслав, якого батько визначив як продовжувача сімейної прокурорської династії. Він не став витрачати час на строкову службу в армії, як батько і дядько, a вступив до Чернівецького університету, по закінченні якого в 2002-му році був призначений помічником прокурора Чернівців – гарний початок кар’єри юного випускника! Але це йому виявилося замало, і вже через півроку Станіслав Банчук виїхав у Київ, до тата, пристроившего його помічників прокурора Печерського району. Якщо згадати ступінь корумпованості Печерського районного суду, то можна лише здогадуватися, що творилося в місцевій прокуратурі – так що до великої корупції Станіслав Банчук був долучений вже в перший рік своєї роботи. Втім, і там він не затримався надовго, і в 2003-му став прокурором Відділу нагляду за законністю Київської міської прокуратури, пропрацював там до 2006-го, а потім перевівся в головний офіс Генпрокуратури. А в грудні 2013-го, у самий розпал другого Майдану, його перевели від гріха подалі назад в Чернівці – заступником обласного прокурора.

Але не встиг Станіслав Банчук освоїтися на новій посаді, як він влип у гучний скандал, що спалахнув навколо сюжету місцевого журналіста Івана Гончарука про «Сокирянському Межигір’я». В ньому розповідалося, як в Сокирянському районі, на мальовничому березі Дністра, на території «прихватизированного» колишнього піонерського табору, а також незаконно відчужених заповідних земель, був побудований приватний туристичний комплекс «Услад».

Місцевих жителів, які там споконвіку відпочивали і рибалили на річці, ходили в ліс по гриби-ягоди, тепер проганяла сувора охорона. А володіє цим комплексом екс-голова Сокирянської РДА Василь Козак, який є сватом Михайла Папієва – в нього впритул до цього комплексу збудована власна садиба. SKELET-info з’ясував, що в незаконному захопленні земель брали участь і тодішній губернатор Папієв, і Василь Козак, а покривала їх місцева районна і обласна прокуратура. Доклали до цього руку і Банчуки: спочатку Микола Банчук, а потім призначений 2014 року заступником голови РДА його син Богдан Банчук, і заступник прокурора області племінник Станіслав Банчук.



Незабаром після виходу сюжету журналіста Івана Гончарука та редактора Юлію Сафтенко звільнили з місцевого телеканалу ТВА, а прес-служба обласної прокуратури поспішила виступити зі спробою спростування матеріалу, захищаючи світле ім’я сім’ї Банчуков. Потім Станіслав Банчук зажадав від телеканалу спростування і подав позов проти журналіста про «захист честі і гідності» — проте несподівано програв слухання у суді. Їх подальша війна була перервана звільненням Станіслава Банчука – можливо, рука люстрації дотяглася і до нього. Вже в 2015 році він був помічений в Києві, де, як і дядя Коля, зайнявся приватною адвокатською практикою (але у кожного була своя юридична фірма).

На жаль, Іван Гончарук не став копати глибше, a тим часом у Станіслава Банчука був повний шафа усіляких скелетів! Наприклад, він є співвласником низки успішних підприємств: ТОВ «Юридична компанія «Стандарт» (ЄДРПОУ 39692079), ТОВ «Газтехком» (22192141), ТОВ «Новітні енергетичні системи» (41189176), Торговий дім «П. Е. Р. О.» (40741485), ТОВ «ВОГА Ресурси» (40589759) і ТОВ «СпецОил» (39852066). Цікаво, що більшість цих ТОВ займаються торгівлею газом і паливом, a партнерами Станіслава Банчука в них були Любов Банчук і Олена Петросова-Банчук (мама, дружина?), a також Вікторія Ліснича (заступник міністра культури в 2010-2011 р. р., віце-президент Європейської економічної палати), Ігор Ігорович Насалик (син міністра енергетики в уряді Гройсмана) і Данило Петрович Москаль — син Петра Москаля, брата Марини Калиновської, дружини Дмитра Фірташа. Дані фірми дуже добре годувалися на державних тендерах: тільки «Газтехком» за кілька років витягла з «Укртрансгазу» 230 мільйонів гривень!

Прокурорів та адвокатів в сім’ї Банчуков раніше було більше. У 1986 році в Мурманську народився Владислав Ярославович Банчук, молодший рідний брат Станіслава Банчука. Він був батьковим улюбленців: Ярослав Банчук віддав його спочатку в Київський військовий ліцей ім. Богуна (колишнє Суворовське училище), потім влаштував на юридичний факультет Київського національного університету, привів його до себе в «козацтво» (і нагородив кількома орденами»), a в 2009-му влаштував старшим помічником прокурора Деснянського району Києва. На жаль, але в листопаді того ж року 23-річний Владислав Банчук помер: обставини його смерті батько вирішив не розголошувати, ну a для преси було сказано, що він «загинув, рятуючи інших», і посмертно йому видали зірку «Героя козацтва» (у його батька є така ж) …

Єдиний з родини, хто не пішов в прокурори, це Богдан Миколайович Банчук. Він народився в 1986 році в місті Калуш Івано-Франківської області. Після першого курсу вузу він з якоїсь причини пішов служити в армію, а потім продовжив навчання в Київському національному університеті (колишньому КДУ), де отримав диплом юриста-міжнародника та перекладача c французького. Тато, на радощах подарував тут же подарував синові квартиру в Києві площею 140 кв. метрів. Два роки працював аташе в Мзс, a в 2012 став фахівцем Департаменту євроінтеграції Секретаріату Кабміну.

Така посада, по ідеї, гарантувала йому велике майбутнє в постмайданної Україні, однак в 2014-му він приїхав на батьківщину предків і був призначений заступником голови Сокирянської РДА. Так як чинного глави райадміністрації тоді не було, Богдан Банчук виконував його обов’язки і більше року всевластно керував районом – поки не попав в ряд скандалів, у тому числі з вищезазначеним туркомплексом «Насолода». Потрібно було якось «рвати кігті», і Богдан Банчук вчинив так, як робили багато хитромудрі «патріоти»: він оформив собі мобілізацію і відбув до війська, потім навіть отримавши статус учасника АТО. Але в окопі Богдан не сидів, і важкі снаряди до гармат не підносив – він числився на посаді десь у глибокому тилу (не в «прокурорський батальйоні»?), бачачи передову тільки в теленовинах. Потім так само оформив собі демобілізацію і поїхав назад у Київ, де близько року офіційно значився «аналітиком в громадській організації». Після чого, в 2017 році, раптово застрибнув у крісло заступника начальника Департаменту контрактів СВТФ «Прогрес» — дочірнього підприємства «Укрспецекспорту», цієї клоаки самої оскаженілої корупції! За два роки Богдан Банчук придбав ще одну квартиру в столиці (135 кв. м), побудував будинок (350 кв. м.), купив собі і дружині два дорогих автомобіля.

Після того, як в 2019 році «Укрспецекспорт» став епіцентром найбільшого скандалу, Богдан Банчук спішно звідти перевівся в ПАТ «Аграрний фонд», замначальником Управління міжнародного бізнесу. Чому саме туди? Можливо тому, що тодішній директор «Аграрного фонду» Андрій Радченко створив масу корупційних схем, які принесли державі багатомільярдних збитків. Одна з них була створена в змові c Дмитром Фірташем – справа стосувалася закупівлі та зберіганню мінеральних добрив, так от тільки в 2017 році ця схема принесла Україні 243 мільйона гривень чистого збитку! Ну a від Фірташа, як ми тепер знаємо, через родичів його дружини йде ланцюжок зв’язків c Банчуками.

В кінці 2019 року Радченко погнали в шию, оскільки розкрадання в «Аграрному фонді» перейшло всі допустимі межі. «Незважаючи на заявлений баланс підприємства в 7,4 мільярда гривень, перевірка показала, що фактичний баланс склав 2,9 мільярди. На папері прибуток за рік мільйонів, a фактично мінус 1,5 мільярда. Це чиста корупція», — заявив тодішній міністр розвитку економіки і сільського господарства Тимофій Милованов.

Спочатку в. o. глави «Аграрного фонду»a був призначений скандальний Іван Баришев – пришестя якого назвали рейдерським захопленням. Але він був людиною Мілованова, a останній був налаштований взагалі на ліквідацію «Аграрного фонду». Ось тільки потім трапився урядова криза, і «ліквідовано» був сам Милованов. І після довгої метушні навколо долі «Аграрного фонду» його вирішили зберегти, призначивши керувати ним Богдана Банчука. Як повідомляли джерела, вибору кандидатури сприяли дві причини: по-перше, гроші занесені кому слід гроші, a по-друге, Банчук зарекомендував себе надійним людиною, ні слова не проговорившись o корупційних справах «Укрспецекспорту», тому Дмитро Фірташ доручив йому зачистити в «Аграрному фонді» сліди корупції та розкрадання часів Радченко. Ну і заодно почати вибудовувати нові схеми, оскільки зараз під приводом то коронакризиса, природних катаклізмів, через «Аграрний фонд» з’явилися перспектива «розпиляти» ще багато бюджетних мільярдів!

Сергій Варіс, для SKELET-info