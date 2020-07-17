Успіх поліцейської реформи: «анисимовские» повертаються в Запоріжжі

Літо 2020 стає справжнім випробуванням для президента Володимира Зеленського та його Адміністрації. Наближення майбутніх місцевих виборів позначається не тільки на багаторазовому посилення шквалу критики з боку політичних опонентів, але й актуалізує порядку ключових позицій соціального запиту виборців, на обіцянку виконання яких, власне, і кампанія будувалася як самого Володимира Олександровича, так і його партії Слуга народу.

Велика частина хвилюють українців проблем так і залишилася на стадії передвиборних слоганів, а рішення інших і зовсім зайшло в глухий кут. І навіть генеральний проект президента «Велике будівництво» не дає того політичного профіту, на який покладає надії АП. Ми не будемо перераховувати всі, а зупинимося лише на одній, але важливою як для самого Володимира Зеленського, так і для кожного українця.

Дісталася в спадок від попередника Зеленському провальна реформа національної поліції зараз триразово повертається йому негативом і невдоволенням. І якщо спочатку президент активно робив вигляд, що це його не стосується, надавши всю повноту ініціатив Арсенію Авакову, то ситуація в Кагарлику, де поліцейські побили і зґвалтували 26-річну жінку прямо у місцевому відділку поліції, змусила нарешті втрутитися і Зеленського, і всю Адміністрацію в цілому. Нарешті, прийшло розуміння, що політика невтручання ризикує перетворитися для Зеленського та його партії в другу Врадиевку, що стала в 2013 році однією з головних причин падіння режиму Віктора Януковича. Відкрилися очі і на інші кричущі випадки хаосу, кадрової корупції, свавілля українських силовиків в інших регіонах України. Адміністрація Президента спільно з міністром Аваковим у спішному порядку приступила до чищення рядів, кадровим рокіровкам і внутрішніх розслідувань, прагнучи погасити полум’я народного невдоволення і гніву. У слід за зміною начальника поліції Дніпропетровської області, де 15 липня на посаду прийшов полковник Анатолій Щадило, паличку естафети приймає Запорізька область.

За інформацією джерел з ГУНП, генерал Микола Лушпієнко найближчим часом покине свій пост начальника нац поліції в Запорізькій області, і займе відповідне місце в Харкові. А що стосується його наступника — тут думки розходяться. За чутками, на зміну йому прийде один з його заступників з Сумської області, однак за інформацією перевірених джерел, на посаду начальника обласної поліції лобіюють цілком конкретної людини. Кого, хто і чому, ми зараз спробуємо розібратися.

Останні роки правління режиму Віктора Януковича стали для Запоріжжя і області справжнім випробуванням. Пов’язано це з прогриміли на всю країну «смотрящим» режиму Євгеном Анісімовим, який буквально поставив на коліна й Запоріжжя і область в цілому. Користуючись необмеженою владою, ОЗУ Анісімова творило такий бєспрєдєл, який можна зустріти хіба що в старих фільмах про італійську мафію — тут і розбій, і захоплення бізнесу, і торгівля наркотиками, і замовні вбивства, і підставні кримінальні справи ітд.

Зрозуміло, важливу роль структурі даного злочинного угруповання грав силовий блок перевертнів у погонах, очолюваний начальником управління карного розшуку Запорізької області Михайлом Павлюком. Для того, щоб зрозуміти наскільки тісний була і залишається зв’язок Анісімова з Павлюком, достатньо просто «загугліть» обидві ці прізвища, ознайомившись з матеріалами численних журналістських розслідувань. Характерним прикладом цієї настільки тісної дружби (звісно, не без фінансового інтересу Павлюка) є той факт, що саме Павлюк попередив Анісімова про затримання 21 жовтня 2013 року, а вже 23 жовтня спокійнісінько подав у відставку за власним бажанням, забезпечивши собі безбідне майбутнє.

Михайло Павлюк був і залишається, за нашою інформацією, не єдиним наближеним партнером екс-наглядача Анісімова. У численних резонансних випадку свавілля силовиків Запоріжжя за замовленням Анісімова постійно з’являлася ще одне прізвище — це підлеглий Павлюка і екс-начальник карного розшуку Сергій Прудченко. Саме його пов’язують величезною кількістю епізодів з фабрикації кримінальних справ стосовно підприємців Запоріжжя, з метою заволодіти бізнесом, а так само з резонансною справою збройового колекціонера Леоніда Петрашина, чиї експонати були незаконно вилучені та передані партійним функціонерам Віктора Януковича.

Однак, на відміну від Павлюка, який настільки екстрено прийшов до успіху, і вийшов на спочинок, Сергій Прудченко не тільки не поніс заслуженого покарання, але і продовжив службу. Йому навіть вдалося уникнути люстрації, оскільки виконавчий перевертень у погонах став для побіжного Анісімова вигідною довгою інвестицією. У 2017 році тихе життя Прудченко зіпсував новий начальник ГУНП в Запорізькій області Олег Золотоноша. Розібравшись з тим, хто ж служить під його початком, Золотоноша змусив Прудченко покинути займану ним посаду. Але і тут виконавчу «шістку» підтримали. Не бажаючи втрачати перспективний силовий ресурс, побіжний на той момент Анісімов, проживає в елітному селищі Козин під Києвом, посприяв перекладу Прудченко не куди-небудь, а в столиці, де той дуже швидко став аж цілим заступником начальника карного розшуку НП України. Звісно, не без старих зв’язків Павлюка, який виступив у ролі «рішали», використовуючи старі зв’язки в силових структурах.

Київ ніколи не був для Анісімова територією інтересів. Аж надто тісно і небезпечно вирішувати справи, використовуючи свого виконавця в погонах, який завжди на увазі не тільки журналістів, але й у керівництва та внутрішньої безпеки управління Національної поліції. Тому, тихо відсидівшись у столиці до кінця жовтня 2019 року Сергій Прудченко зібрав пожитки, і перебрався в Миколаїв, ставши новим заступником начальника ГУНП по Миколаївській області. Все-таки, вже ближче до жаданого рідним Запоріжжям, плани на яке Анісімова не залишили навіть в положенні злочинця-втікача.

16 лютого 2020 року, який переховувався від слідства і Інтерполу Євген Анісімов був затриманий у Києві. Резонансна подія змусило наших героїв не просто занервувати, але і напружитися, форсуючи повернення силового впливу в рідному Запоріжжі. Чекати довелося досить довго, адже жодних кадрових рокіровок аж актуалізації наведених на початку цієї статті подій не потрапляло. І ось, у червні цього року, коли на Володимирській 15 почали говорити про зміну керівництва ГУНП в Запорізькій області, для Сергія Прудченко, з подачі того ж таки колишнього шефа відкрилася можливість. З середини червня Михайло Павлюк раптом став, практично, постійним клієнтом ресторану Рибний базар, в безпосередній близькості від управління ГУНП України, проводячи численні зустрічі з колегами в погонах. А в кулуарах на Володимирській 15 всерйоз заговорили про нового начальника ГУПН в Запорізькій області — Сергія Прудченко. Виконавче, неконфліктному і відповідальному блюстителе Закону.

Ось тільки закону чи? Або ж особисто екс-наглядача Євгена Анісімова та пов’язаних з ним ОЗУ Запоріжжя і області?