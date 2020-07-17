Пранкери намагалися поговорити з Дудою від імені Зеленського та Макрона

Російські пранкери перед тим, як поговорити з президентом Польщі Анджеєм Дудою від імені генсека ООН, зробили дві спроби до нього додзвонитися від імені президентів інших країн.

Про це в п’ятницю, 17 липня, з посиланням на Rzeczpospolita повідомляє “Європейська правда”. Відзначається, що спершу пранкери намагалися зателефонувати Дуді від імені президента України Володимира Зеленського та президента Франції Еммануеля Макрона.

Однак, співробітники канцелярії Анджея Дуди розкрили обман, здійснивши перевірку через секретаріати обох президентів і посольства. Третя спроба виявилася вдалою з-за помилки співробітника представництва Польщі в ООН – він не перевірив, чи дійсно цей номер належить помічникові Антоніо Гутерриша, і не з’ясував, що помічника, від імені якого дзвонили пранкери, насправді не існує.

Як повідомляється, спочатку пранкер Кузнєцов зателефонував до секретаріату, канцелярії президента, представившись неіснуючим помічником Гутерриша і просячи про розмову з Дудою генсека ООН для привітання з перемогою у другому турі. В канцелярії попросили його направити лист-запит, а потім звернулися в представництво Польщі в ООН, просячи уточнити в прес-службі генсека ООН, дійсно є помічник з таким номером та електронною поштою і справді Гутерріш планував дзвонити Анджею Дуді.

За словами Вітольда Дзельського, директора відділу міжнародних зв’язків канцелярії президента, його двічі запевнили, що електронна пошта була справжньою. В канцелярії кажуть, що їх не дуже насторожила електронна пошта на protonmail, тому що він вважається надійним каналом зв’язку, в доповнення до офіційних захищеним.