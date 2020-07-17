Українця оштрафували на півмільйона гривень за їзду на «євроблясі»

Їзда на нерозмитненій машині обійшлася українцеві у півмільйона гривень.

Як повідомляє Дорожній Адвокат, працівники УПП в Харківській області зупинили автомобіль на іноземній реєстрації. За кермом перебував громадянин України. Під час перевірки працівники поліції виявили, що цей автомобіль згідно з базою даних «Аркан» був ввезений іноземцем ще у 2018 році на територію України в режимі тимчасового ввезення і був переданий у користування громадянину України. На час зупинки автомобіль перебував в Україні із простроченням строків вивезення.

Про цей факт порушення митних правил поліція повідомила Харківську митницю, яка звернулась до громадянина з проханням надати пояснення щодо цих фактів. У відповідь громадянин пояснив, що він не є власником автомобіля, не ввозив його в Україну, а всього на всього придбав цю «євробляху» на авторинку і не володів інформацією про порушення дозволених строків перебування автомобіля в Україні.

Цим поясненням громадянин не переконав митницю у відсутності порушень у своїх діях. За наслідками розгляду справи на громадянина накладено штраф у розмірі 489 725 грн. І це при оціночній вартості автомобіля в 31 780 грн. (1999 рік випуску).

Постанова винесена на підставі статті 485 Митного кодексу – «Протиправні дії, спрямовані на ухилення від сплати митних платежів, а так само використання товарів, стосовно яких надано пільги щодо сплати митних платежів, в інших цілях, ніж ті, у зв’язку з якими було надано такі пільги».

Громадянин оскаржив цей штраф у суді, однак як суд першої інстанції, так і апеляційний суд визнав громадянина України винним у використанні автомобіля стосовно якого були надані пільги при ввезенні на територію України. Обидва суди визнали штраф законним.

Зокрема апеляційний суд у рішенні від 15.06.2020 по справі №953/19713/19 зробив висновок, що оскільки громадянин є резидентом, то у разі передачі права на тимчасове ввезення транспортного засобу особистого користування від громадянина-нерезидента до громадянина – резидента, останнім повинні бути сплачені всі митні платежі, які підлягають сплаті при імпорті таких транспортних засобів.

Також суд визнав необґрунтованими аргументи громадянина стосовно відсутності у поліції права інформувати митницю про порушення митних правил.

Таким чином, їзда на не розмитненій «євроблясі» обійшлася водієві в пів мільйона гривень.