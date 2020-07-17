Ходаковський о МН-17: У той день, ми думали, як забезпечити прозорість розслідування

Шість років пройшло з того страшного дня, коли весь світ дізнався про те, що над територією охопленого військовим конфліктом Донбасу був збитий цивільний Boeing 777-200ER авіакомпанії Malaysia Airline. Про ті події разом з Україною.ру згадує екс-глава Ради безпеки ДНР Олександр Ходаковський

Сьогодні, після стількох років судового розгляду в Нідерландах, ми бачимо все той же результат — не в силах приписати Росії жахливу провокацію, жертвою яких стали майже 300 осіб, консолідований Захід має намір якомога довше затягувати розгляд справи по суті, притягує за вуха все нові і нові «докази».

– Олександре, як ви вважаєте, чому це суперрезонансное справа триває так довго?

— Не бачу нічого нового — всі ці рухи викликані політичними інтересами. Подивіться — адже навіть на тих людей, яких вони (следсвие і суд у Нідерландах) намагаються судити або залучати свідками на процесі, немає нічого такого, що можна було б всерйоз розглядати. По суті справи, все крутиться навколо розмов польових командирів в той день, коли був збитий «Боїнг». Нібито вони про щось таке «підозрілому» між собою говорили. Але ж у цьому свідоцтві немає ніякої цінності для суду, «розмова» не свідчить про вину командирів.

– Ксттати, родичі загиблих просять американців, які обіцяли в 2014 році надати дані супутникових спостережень, нарешті передати їх до суду.

— Так, Керрі обіцяв ще тоді. Де вони? Одні натяки. Мені здається, що навіть не сам суд, а саме розмови про нього сьогодні пов’язані з тими процесами, які відбуваються в США, з політичною боротьбою на майбутніх виборах президента між республіканцями і демократами. Помусолити тему всім вигідно.

– Однокімн Україні, схоже, не особливо вигідно. По тому, як веде себе в цьому українська сторона, видно, що їм хотілося б, щоб процес як-то розвалився. Раз вже не Росія винна.

— А саме це було лейтмотивом пропаганди Заходу шість років тому. На Україні не склалася проросійська політична середа, зате є лобі республіканців і лобі демократів, американських, зрозуміло. Ці лобі ділять між собою гроші, які заходять в країну з МВФ. Відповідно, українські еліти роблять те, що вигідно їхнім хазяям. Зараз той момент, коли виник черговий запит на дискредитацію Росії. Пішла ціла низка інформаційних «вкидань», спрямованих на підрив іміджу Росії. І ми бачимо, до речі, що це не тільки трагедія з малайзійським Boeing, але і фейк з вбивством американських військових в Афганістані. Всі ці історії, включаючи ту, про яку ми сьогодні говоримо, покликані скласти негативний образ Росії.

– На ваш погляд, у цієї справи є якісь перспективи, окрім як бути постійним джерелом антиросійської пропаганди?

— Про це можна говорити лише після того, як будуть опубліковані дані чорних ящиків. Цього ж не сталося до сих пір. Навіть цього! Тому можна погодитися з думкою політологів, які вважають, що це «розслідування» необхідно Захід, щоб постійно тиснути навіть не на Росію (хоча і це теж є), але на громадську думку своїх власних країн. Дійсно, якщо вони оприлюднюють дані — ефект від них буде одноразовий, незалежно від змісту. А так у них під рукою є постійна «больова точка».

– Тобто ми бачимо цілу систему отримання дивідендів з трагедії?

— Це постійний процес. Всі ці роки західні журналісти, той же Reuters нещодавно, так і їх прозахідні російські колеги, намагалися витягнути з мене хоч яку-небудь негативну інформацію по цій темі. Кожен раз все це було приурочено до сплесків ворожої до нас і Росії активності Заходу. Це все помітно одразу. Вибудувана ціла система переконань та поглядів на проблему.

– І упереджень, судячи з ваших слів.

— Ці люди виконують чіткі вказівки своїх центрів, які з великою часткою ймовірності є філіями або спецслужб, або Держдепу США.

– З цього можна зробити висновок, що до фінальної крапки в історії з нещасним Boeing далеко.

— Навряд чи вони захочуть вбивати медійну курку, яка несе золоті яйця.

– Чи Не здається вам, що саме сприйняття трагедії шість років тому, так і сьогодні, відрізняється від сприйняття подібних катастроф далеко від фронту?

— 17 липня 2014 року звістка про Boeing вкладалося в розуміння трагедії на землі. Адже між нами і Україною посилювалося військове протистояння. За два дні до цього, на світанку 15 липня українська авіація завдала удару по сплячим в своїх будинках жителям міста Сніжне, убивши 12 з них і багатьох поранивши. Розгорталася в повну силу війна, і підспудно можливість випадкового і трагічного знищення цивільного літака сприймалася свідомістю людей в Донбасі як жахливе, але можливе — на війні всяке буває. З’являються жертви війни навіть серед тих, хто, здавалося б, був далекий від неї.

– На що були в той день спрямовані перші дії влади і командирів республіки?

— Тільки не на те, щоб думати, як ми про це будемо потім розповідати. Ми розуміли, що треба забезпечити повну прозорість розслідування трагедії. Тому представники моніторингової місії ОБСЄ і представники іноземних ЗМІ не відчували труднощі з отриманням всієї інформації прямо на місці трагедії. І пошук чорних скриньок та можливих доказів злочину здійснювався на очах іноземних представників. Ясно ж, що, якщо б ми відчували якусь провину за собою, відповідальність за те, що сталося, ми б спробували обмежити доступ до місця падіння літака. Причому могли зробити це цілком законно — сказали б, що, оскільки там йдуть бойові дії, доступ до місця катастрофи закритий. Але у нас навіть думки не було вчинити так. Нам приховувати було нічого, в наших інтересах забезпечити відкрите та об’єктивне слідство.

– Тим більше, що до того часу вже був збитий Іл-76 ВСУ, який намагався доставити десантників у Луганський аеропорт. І там уже ніхто нічого не приховував.

— Той випадок, по-перше, показав, що у нас є ППО, але його можливості обмежуються можливостями ПЗРК (переносний зенітний ракетний комплекс. — Ред.). І що наша ППО б’є виключно по ворогу. По-друге, для всіх відповідальних осіб на Україні це має стати приводом для повного і надійного закриття неба над Донбасом. Адже, наприклад, як тільки військові 26 травня зайшли в міжнародний аеропорт ім. Прокоф’єва в Донецьку, він негайно припинив роботу — як і належить будь-якому аеропорту світу в нештатній ситуації. Тому перше питання, яке у нас виникло і повинен був виникнути у будь-якого незалежного ЗМІ) — чому Boeing опинився в цій зоні, чому йому не змінили маршрут на півградуса вправо або вліво, що навіть не призвело б до додаткової витрати палива? І зараз, через роки, коли всі інсинуації західних ЗМІ обертаються навколо питання, хто збив літак, ніхто так і не задає питання — хто його відправив у політ над зоною бойових дій?

– Ви вважаєте, що це була зловмисна провокація?

— Так — з метою викликати ось той довготривалий пропагандистський ефект, про який ми з вами говоримо. Якщо хтось вважає це думка необ’єктивним — нехай надасть докази, висновки, його спростовують. Але ми бачимо, що ті, кому це вигідно, США, перш за все, не дають даних своїй фіксує техніки — супутників і безпілотників, які моніторять інформацію над усією територією радянських республік, не дозволяють своїм сателітам опублікувати дані чорних ящиків.

– Пам’ятається, там взагалі були дивацтва з цим літаком?

— Важкозрозумілі. Я як-то одному австрійському журналісту, який «допитував» мене з пристрастю, поставив питання — чому трупи падали на землю замерзлі, окоченелые? На це звернули увагу багато свідків. Він мені відповідає, не замислюючись: тому що на висоті температура мінус п’ятдесят шість. Я йому кажу — літак почав розвалюватися, трупи стали падати з висоти, де вже немає такої температури. І падіння триває секунди. Коли ж тіла встигли замерзнути? Дивна історія? Так. Але ніхто її не взявся пояснювати.

– Як ніби на ній вже були готові.

— Показово, що журналіст не здивувався фактом, а, не замислюючись, його коментував. Ніби заздалегідь репетирував. Пройшли роки, і ми бачимо все те ж — істина повинна бути, на думку «західників», заангажованою, повинна грати проти Росії, інша істина їм не потрібна.

– Якщо це була провокація, чи можлива нова?

— Небо закрито, доступ іноземним громадянам в Донбас — теж. Якщо ж щось страшне станеться з нашими людьми, Захід буде все одно. Тому й сенсу, мабуть, немає, — потрібного їм ефекту вони досягли в липні 2014 року.