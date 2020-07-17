На Київщині впав і загорівся легкомоторний літак

У Макарівському районі Київської області в п’ятницю, 17 липня, впав легкомоторний літак навчальної школи Aviation Group.

Після падіння літак загорівся, повідомляє прес-служба ДСНС.

Наголошується, що на борту знаходилося двоє людей, загрози їх життю на даний момент немає. Прибулі на місце пожежники ліквідували пожежу. “17 липня о 16:20 в ДСНС надійшла інформація про те, що поблизу села Наливайківка Макарівського району в поле сталося падіння легкомоторного літака навчальної школи Aviation Group з подальшим горінням. О 16:40 загоряння літака ліквідовано”, – йдеться в повідомленні.

Рятувальники відзначили, що загиблих в результаті падіння літака і виниклої пожежі немає. Пожежу ліквідували 10 рятувальників та дві одиниці техніки.