«Мана я розвивати місто під час виборів»: Бахматов вирішив піти від Кличка

Максим Бахматов тимчасово залишає посаду радника мера Києва Віталія Кличка.

«Я тимчасово виходжу з КМДА і перестаю допомагати Віталію Володимировичу в період передвиборних історій. Якщо в двох словах: я мана розвивати місто під час виборів. Турбулентність і гівно, яке накидають, ніяк не пов’язані з ефективним управлінням».

При цьому Бахматов говорить, що має намір повернуться в команду Кличка у листопаді після місцевих виборів.

Також радник зазначив, що своїм відходом хоче зберегти політичну незаангажованість Офісу трансформацій, керівником якого він є. При це сам Офіс продовжить роботу в якості аналітичного центру.

Бахматов не має наміру брати участь у виборах мера Києва у жовтні поточного року і допомагати якоїсь із партій. При цьому допускає своє висунення в мери столиці до 2025 року.

«У 2025-му може бути. Мені ж потрібно тренувати, повчитися. Віталій Володимирович якраз піде кудись далі. Йому вже точно буде нецікаво продовжувати бути мером. Він захоче піти на національний рівень».

23 вересня стало відомо, що мер Києва призначив на посаду свого радника керуючого партнера інноваційного центру-міста UNIT.City і колишнього керівника експоцентру ВДНГ Максима Бахматова.