Рекордний хабар Ситнику і Холодницкому. У телефоні фігурантки справи знайшли листування з Венедиктової

Вчора ЗМІ розповіли, що під заставу вийшла Олена Мазурова — фігурант справи про хабар керівництву НАБУ і САП.

Її підозрюють у співучасті у передачі шести мільйонів доларів за закриття справи проти власника фірми «Буризма» Миколи Злочевського.

Хабар викрили (а можливо і самі спровокували) антикорупційні органи на початку червня (ми детально аналізували цей інцидент в матеріалі Удар по Єрмаку, захист для Ситника. Хто і навіщо хотів дати чолі НАБУ рекордний хабар в історії України)

Сьогодні «Країна» дізналася деякі подробиці слідства у Мазуровой.

Як повідомило наше джерело в САП, у вилученому телефоні Олени Мазуровой виявлена листування з генпрокурором Іриною Венедиктової.

Мова в ній йде про широкому переліку питань, включаючи обговорення нюансів по різних кримінальних справах.

Також встановлено, що Венедиктову і Мазурову пов’язують і досить тісні особисті стосунки. Зокрема зафіксовано, що Мазурова купувала для неї одяг у дорогих магазинах, яку потім Венедиктова забирала без оплати.

У теж час, в НАБУ офіційно спростовують, що в матеріалах справи є матеріали листування однієї з фігуранток з генпрокурором Венедиктової. Про те ж заявила і Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Цікаво, що ще відразу після затримання Мазуровой, Артем Ситник і Назар Холодницький заявили про те, що в хабародавців був спільник в Офісі генпрокурора. Який напередодні передачі грошей перевіряв статус справи проти Злочевського в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Дані про перевірки відображаються в системі. Закриття справи через ЄРДР було, за словами антикорупціонерів, умовою представників Злочевського. Тому вони внесли до реєстру помилкову запис — щоб агент хабародавців міг перевірити цю інформацію і дати дозвіл на передачу грошей.

Тоді ж Артем Ситник заявив, що тепер Ірина Венедиктова повинна знайти «крота» у своєму відомстві. Про те чи знайшли «крота» до цих пір не не повідомляється.

Нагадаємо, що незадовго до гучної історії з хабарем в $6 мільйонів між Холодницким і Веннедиктовой стався публічний конфлікт із взаємними звинуваченнями.