Комета Neowise приближается к Земле: появилось завораживающее видео из космоса (видео)

Сейчас к Земле приближается комета Neowise, ее можно увидеть в ночном небе, а в сети появилось видео, как она выглядит из космоса.

Соответствующие кадры опубликованы на YouTube.

Комета появляется с 3:20

На видео можно заметить, что свечение кометы очень яркое, от нее исходит луч света.

Отметим, 11-14 июля комету Neowise с Земли было видно лучше всего – но можно увидеть ее и до сих пор. На минимальном расстоянии от Земли комета пройдет 23 июля. В городе из-за светового загрязнения ее может быть сложно увидеть без дополнительных средств. А вот в пригороде бинокль или телескоп могут и не понадобиться.