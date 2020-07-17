Комета Neowise приближается к Земле: появилось завораживающее видео из космоса (видео)

Сейчас к Земле приближается комета Neowise, ее можно увидеть в ночном небе, а в сети появилось видео, как она выглядит из космоса.
Соответствующие кадры опубликованы на YouTube.
Комета появляется с 3:20
На видео можно заметить, что свечение кометы очень яркое, от нее исходит луч света.
Отметим, 11-14 июля комету Neowise с Земли было видно лучше всего – но можно увидеть ее и до сих пор. На минимальном расстоянии от Земли комета пройдет 23 июля. В городе из-за светового загрязнения ее может быть сложно увидеть без дополнительных средств. А вот в пригороде бинокль или телескоп могут и не понадобиться.
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