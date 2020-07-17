На Україні у затриманого вилучили медалі в честь 75-річчя Перемоги

Служба безпеки України (СБУ) затримала на кордоні з Росією екс-заступника гендиректора харківського заводу імені Малишева Михайла Ісаєва і вилучила у нього 50 медалей на честь 75-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Про це повідомив голова міського відділення партії «Опозиційна платформа — За життя» Андрій Лесик, передає «Страна.иа».

Медалі «75 років Великої Перемоги» призначалися для ветеранів, які проживають у Харкові. За словами Лесика, Ісаєв разом з учасником Великої Вітчизняної війни та донькою танкового конструктора Михайла Кошкіна поверталися з Бєлгородської області, де відзначалася 77-я річниця битви під Прохорівкою. На межі всіх трьох обшукували 10 годин.

«Михайлу Ісаєву загрожують статтею КК 436-1 (виготовлення та розповсюдження нацистської і комуністичної символіки ) — від 5 років з конфіскацією», — додав Лесик.

СБУ підтвердила, що вилучила медалі та посвідчення до них, видані російською організацією «Міжнародний союз радянських офіцерів».