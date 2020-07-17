У Києві провели понад 50 обшуків у команди “смотрящого” Комарницького, – Лерос

Народний депутат фракції “Слуга народу” Гео Лерос заявивши про проведення понад 50 обшуків у команди “смотрящого” за Києвом Дениса Комарницького.

Про це Лерос написавши у Facebook.

“Якщо в Києві “смотрящих” від Офісу президента немає, то від кого ж вони? !! Сьогодні відбулося більше 50 обшуків у команди Комарницького, яка розпиляла столичний бюджет на 16 млрд грн, вкрала не сотні, а тисячі гектарів київської землі і десятки міських будівель”, – заявив нардеп. Як пише “Еспресо”, Денис Комарницький член команди Леоніда Черновецького. У 2011 році співголова фракції Блоку Черновецького у Київраді Денис Комарницький був затриманий за розбійний напад.

8 квітня 2011 року, в приміщенні Київської мерії СБУ затримала Дениса Комарницького. У грудні 2012 року Шевченківський райсуд Києва засудив екс-співголову депутатської фракції Блок Леоніда Черновецького в Київраді, депутата Київради Дениса Комарницького до двох років умовно. Суд визнав Комарницького винним у тому, що він разом з двома співучасниками 2 серпня 2005 року в приміщенні бюро технічної інвентаризації у Києві побив адвоката Гранцева, відібравши у нього валізу з $20 тис.

Раніше журналісти bihus.info писали, що ексдепутат Київради і соратник Леоніда Черновецького, а нині так звань “смотрящий” за Києвом Денис Комарницький у 2017 році домовився з менеджеркою міністра-втікача Олександра Клименка щодо виведення з-під арешту і подальшого продаж ряду об’єктів у Конча-Заспі. Про це свідчать документи, що найвірогідніше містилися на комп’ютерній комп’ютері юриста Комарницького, копію якого журналістам передавши народний депутат Гео Лерос.