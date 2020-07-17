Куди поїхати у відпустку: Моз оновив перелік країн «червоної» та «зеленої» зон для України

У «зеленій зоні» популярні серед українців туристичні країни – Туреччина і Єгипет.

Міністерство охорони здоров’я оприлюднило оновлений перелік країн «червоної» та «зеленої» зон за показниками активних хворих на 100 тисяч населення для України.

Відповідні дані за станом на 16 липня розміщені на сайті Моз.

Зокрема, в «червоній зоні» знаходяться — США (понад 545 активних хворих COVID-19 на 100 тис. населення), Вірменія (373), Ізраїль (246), Чорногорія (148), Росія (144), Молдова (142), Казахстан (133), Білорусь (90).

В самій Україні поки показник інцидентності складає більш 62 на 100 тис. населення.

Також, згідно з переліком, в «зеленій» зоні зараз знаходяться такі країни, як Туреччина і Єгипет, Албанія, Болгарія, Чехія, Сербія, Хорватія, Польща, Греція, Угорщина, Латвія.

Громадяни, які приїжджають з країн «червоної» зони, повинні проходити обсервацію строком 14 днів або самоізоляцію, скориставшись додатком «Дій вдома».

Кабмін дозволив припиняти режим самоізоляції або обсервації тим, хто в’їжджає на територію України з країн «червоної зони» за умови, що вони зроблять тести на COVID-19 методом ПЛР після перетину державного кордону і будуть мати негативні результати. З країн «зеленої» зони — без обмежень.