Гривня увійшла в п’ятірку найбільш недооцінених валют

Українська гривня зайняла 52 місце серед 55 грошових одиниць різних країн світу, включених у липневий індекс BigMac британського видання Economist.

Індекс Big Mac був розроблений виданням у 1986 році. За його методикою порівнюється вартість самого популярного бутерброда закусочної мережі Mcdonald’s в різних країнах.



За даними видання, Big Mac в Україні коштує 59 грн, а в США — $5,71. Таким чином, курс купівельної спроможності повинен бути на рівні 10,33 грн/дол.



Отже, українська валюта недооцінена на 61,9% порівняно з фактичним обмінним курсом 27,13 грн/дол., за розрахунками Economist.



Найбільш недооціненими валютами світу в липні 2020 року виявилися південно-африканський ранд, російський рубль і турецька ліра.



Переоціненими валютами визнано швейцарський франк, ліванський фунт і шведська крона. Так, у Швейцарії Big Mac стоїть на 20,9% дорожче, ніж у США.