Коронавірус перетворює легкі в «полі бою»: як хвороба розвивається в тілі людини

При зараженні коронавірусом легені людини стають «полем бою» між вірусом і особливими клітинами – Т-хелперами.

Про це розповіла в інтерв’ю Фактам імунолог, доктор медичних наук, професор Віра Казмірчук. Вона зазначила, що при лікуванні COVID-19 потрібно враховувати багато імунологічних нюансів.

“Т-хелпери стають настільки активними, що виникає «хелперна агресія», при якій страждають не тільки легені, але й інші органи, а також судини. Хелперна агресія призводить, наприклад, до неконтрольованого фіброзу легеневої тканини – вона перетворюється на рубцеву. Щоб зупинити цей процес, ми вводимо імуноглобулін – антитіла починають розправлятися з вірусом”, – розповіла лікар.

За її словами, термін «цитокіновий шторм» (або «буря») часто трактують неправильно, вважаючи, що саме викид цитокінів призводить до летального результату.

“Це не так. Придушувати «шторм» з допомогою імунодепресантів ні в якому разі не можна. Це груба помилка з позиції клінічного імунолога. До речі, пригнічують імунітет антигістамінні препарати, димедрол, анальгін, аспірин. Під час хвороби їх краще не застосовувати. Є багато імунологічних нюансів, і їх треба враховувати лікаря, який веде не тільки важких пацієнтів з COVID-19, але і тих, у кого хвороба протікає в легкій формі”, – підкреслила Казмірчук.