Дивно, які ходять навколо кентаври

Я знав людину, який голосував за Путіна, мав на автомобілі наклейку «можемо повторити» і любив співати під гітару патріотичне пісні про Гіві і Мотороле. При цьому головним хобі цього джентльмена були регулярні візити в фетиш-клуби Амстердама і Берліна, відвідувачі яких злягаються, одягнувшись в шкіру і латекс.

Як влаштована його картина світу? Ось, припустимо, він прилітає в Амстердам, забирає в аеропорту багаж, набитий секс-іграшками, і, підключившись до інтернету, насамперед читає сайт «Російська весна» на тему, що там в Києві. По дорозі в готель залишає кілька коментарів у дусі «ми росіяни, який захват!» У черзі на фейс-контроль в клуб дивиться інтерв’ю Прілепіна про те, як він вбивав українців. Ніяких протиріч у нього не виникає: це цілісна особистість.

Це, мабуть, найцікавіша тема в сучасному світі: як люди збирають свої світогляду з уламків і страхів, дитячих надій і конформізму, фрагментів «аналітичних передач Володимира Соловйова» і постів у «Фейсбуці».

Я, звичайно, не думаю, що існує тільки одна правильна точка зору єдино можливий набір цінностей. Але все ж дивно, які кентаври ходять навколо. І дивно, що люди зовсім не замислюються про те, як одна частина їх картини світу заперечує іншу.

Можна, наприклад, ненавидіти російські влади за їх політичне насильство, тюремні терміни для невинних і узурпацію, і з розумінням ставитися до насильників або редакторам ліберальних ЗМІ, хапають стажерок за сідниці. Як латексний патріот не бачить, як реальність йде у нього з-під ніг, так і деякі ліберали не розуміють, що людина, що спонукав дівчину і зайнявся з нею сексом без згоди, прикриваючись своїм статусом «публічного інтелектуала», нічим не відрізняється від кремлівських мешканців.

Якщо ви вимагаєте чесних виборів і поваги до громадянських свобод, як ви можете намагатися затикати роти тим, кого принизили кімнатні тирани?