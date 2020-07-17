У Росії з початку року значно впав випуск легковиків

Виробництво легкових автомобілів в Росії зменшилася у січні—червні 2020 року на 34,9% у річному зіставленні до 510 тис. одиниць, випливає з матеріалів Федеральної служби державної статистики.

При цьому в червні випуск легкових авто впав на 24,1% в річному вираженні, але підскочив в 2 рази до попереднього місяця.

Нагадаємо, що за підсумками минулого року виробництво легковиків зменшилася на 2,5% до попереднього року, склавши 1,5 млн одиниць (у 2018-му — зростання на 15,3% – до 1,6 млн штук).

Додамо також, що продажі нових легкових і легких комерційних (LCV) автомобілів в Росії впали в червні 2020 року на 14,6% в річному зіставленні (після обвалу на 51,8% у травні і на 72,4% у квітні) до 122,622 тис. одиниць. За перші 6 місяців цього року в РФ було реалізовано 635,959 тис. легкових автомобілів і LCV (мінус 23,3% у річному вираженні), випливає з оцінок комітету автовиробників Асоціації європейського бізнесу.

Коментуючи результати, голова комітету автовиробників АЄБ Томас Штэрцель зазначив, що »після двох місяців різкого падіння продажів автомобілів в червні з’явилися ознаки повільного повернення до результатів минулого року». «Незважаючи на те, що дилери працюють, заходи державної підтримки додатково стимулюють продажі, і позитивно позначається відкладений попит, все ж у червні ми спостерігаємо зниження продажів на 14,6% порівняно з червнем 2019 року. Для виробників і дилерів минулі півроку нагадували американські гірки: невеликий підйом початку року, безпрецедентно різке падіння в квітні—травні і повільне відновлення в червні. Падіння на 23% порівняно з червнем минулого року в цілому відповідає новим прогнозом АЄБ на 2020 рік: 1 339 000 проданих автомобілів, що також нижче рівня минулого року на 23,9%. Новий прогноз заснований на припущенні про продовження державної підтримки стимулювання купівельного попиту і відсутності другої хвилі пандемії», — вважає експерт.

В кінці лютого міжнародне рейтингове агентство Moody’s Investors Service не виключило падіння продажів автомобілів в Росії в нинішньому році на 4% на тлі повільного економічного зростання та відсутність заходів державного стимулювання».

А в кінці квітня експерти консалтингової компанії PwC не виключили, що продажі нових легкових автомобілів в Росії за підсумками поточного року можуть впасти на 30% до попереднього року до 1,142 млн машин. При цьому сценарій без урахування стресових факторів на 2020 рік передбачає зниження продажів лише на 3,7% до 1,57 млн машин.