Укрексімбанк вбачає ризик, що госпсуд може зірвати продажу заставного «Дивосвіту» Бартківа

За даними Міністерства юстиції, 23 липня електронною на аукціоні OpenMarket (ДП «СЕТІВ» Мін’юст юсту) відбудеться продажу будівлі центру сімейного дозвілля площею 7 317 кв. м.

Йдеться про офісно-торговельний центр “Дивосвіт” в Оболонському районі Києва (біля метро Оболонь). Стартова ціна на проверяемая — 166,4 млн грн.

Стягувачем по виконавчому провадженню є державний Укрексімбанк, який у 2006 році надав кредит 240 млн грн на користь компаній екс-депутата від партії «Наша Україна» Василя Бартківа.

За даними держреєстру, пан Бартків є кінцевим бенефіціаром ТОВ «Багатопрофільне підприємство «Солідарність», ТОВ «Солтрейд», ТОВ «Компанія «Дивосвіт».

За інформацією Укрексімбанку, за рахунок кредитних коштів компанії Бартківа побудували не лише “Дивосвіт”, але й почали будувати скандальний торговий центр на Петрівці, який з 2006 року залишається недобудованим (по вул. Вербова, 21-23, загальною площею 8 658 кв. м).

Одразу після оголошення аукціону компанії боржника подали 6 скарг на дії приватного виконавця щодо відкриття виконавчого провадження та продаж ТРЦ в Господарський суд м. Києва.

За дивним збігом обставин розгляд справи призначено на 21 липня — за 2 дні до проведення аукціону. Тобто у випадку прийняття ухвали щодо заборони проведення аукціону у державного банку не буде годині на апеляцію і торги буде зірвано.

У держбанку переконані, що у боржника відсутні правові підстави щодо оскарження виконавчих дій, а такі процесуальні дії боржника спрямовані на збереження за собою контролю над працюючим та наповненим орендарями ТРЦ.

Нижче — коментар члена правління Укрексімбанку з питань NPL Вадима Поліщука:

“Вже понад 10 років боржник не сплачує за користування кредитом не зважаючи на те, що ТРЦ «Дивосвіт» весь цей час продовжує працювати. У 2016 році боржнику вже вдалося зупинити торги, тоді приводом для цього став позов Ілони Війт, «цивільної дружини» пана Бартківа про поділ спільного майна та відповідна судова ухвала про заборону продаж майна в компанії, якою володіє пан Бартків. Цього разу юристи Бартківа намагаються використати в суді безпідставні та фальшиві аргументи щодо відсутності у співробітників Укрексімбанку повноважень на стягнення».

Всі працівники Банку, згадані у скаргах боржника, діяли в інтересах банку та малі всі необхідні повноваження. Зокрема Заявник діяв на підставі чинної довіреності на подання заяви про відкриття виконавчого провадження, а відповідальний зберігач діяв відповідно до Закону України «Про виконавче провадження». Викликає подив аргументація опонентів, адже навіть якщо теоретично припустити наявність недоліків у повноваженнях працівників Банку, такі теоретичні недоліки стосуються виключно банку і ніяким чином не порушують права боржника».

Укрексімбанк також планує звернути стягнення на інший актив пана Бартківа – недобудований ТРЦ на Петрівці. Альо щоб уникнути виставлення активу на продажу, юристи пана Бартківа влаштували судові спори між ТОВ “Солтрейд” та пов’язаною компанією Acting Project Investments s.r.o. (Чехія), яка також належить пану Барткову, і почали переоформлювати недобудову на чеську компанію. Укрексімбанк оскаржує ці процеси в апеляційному порядку.

Звісно ж Господарський суд м. Києва в особі суддів Спічака О. М. та Чебікіної С. О. має розглянути всі заяви та скарги юристів пана Бартківа — проте, чи вистачить у суддів духу бути об’єднання єктивними, чи як їх колеги з Оболонського суду м. Києва в процесі розлучення з цивільною дружиною — винесуть більш ніж «дивну» ухвалу та дадуть можливість Бартківу й надалі експлуатувати ТРЦ та не погашати заборгованість перед Укрексімбанком?