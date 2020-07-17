Затримано одного з організаторів псевдореферендуму по створенню “ЛНР”, – СБУ

У Сєвєродонецьку Луганської області співробітники Служби безпеки України затримали одного з ключових організаторів антиконституційного “референдуму” по створенню так званої “ЛНР” в 2014 році.

Сепаратистів виявився колишній український чиновник, який багато років працював на керівних посадах в органах внутрішніх справ і очолював управління транспорту Луганської міськради.

Навесні 2014 року його приєднався до проросійських терористам і ставши активним учасником антиукраїнських мітингів у обласної центрі”, – повідомляє прес-центр СБУ .

Пізніше затриманий отримав посаду так званого “голови координаційної народного заради Луганської області”, а також брав активну участь в організації та проведенні в регіоні антиконституційного “референдуму” 2014 року про створення “ЛНР”. Зраднику загрожує до 10 років позбавлення волі.