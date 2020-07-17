Під час відпрацювання «кримінального спрута» Дніпра «спакували» членів угруповання Кошляка

Спеціальна група правоохоронців, які у четвер, 16 липня 2020 року, нагрянули з обшуками до можновладців і так званих «тіньових господарів» міста Дніпро за підозрою у скоєнні серії насильницьких злочинів затримала учасників місцевого організованого злочинного угруповання «Кошляки». Про це повідомляє поінформоване джерело Dетектив-Info.

Раніше на сторінках нашого видання ми повідомляли про дві фазі проведення спецоперації в Дніпрі. Зокрема, у першій половині дня 16 липня 2020 року обшуки в рамках розслідування так званого «економічного блоку» зловживань проводилися в приміщеннях Дніпровської міської ради та регіонального управління Держгеокадастру.

Тут було вилучено документацію, що стосується сотень випадків махінацій з «мертвими душами», а також інших фактів зловживань службовим становищем (ч. 2 ст. 364 КК України) та шахрайства (ч. 4 ст. 190 КК України), через що з комунальної власності місцеві «князьки» вивели та продали земельні ділянки загальною вартістю в 1,5 млрд. грн.

Що ж стосується «бандитського блоку» спецоперації СБУ та ГПУ в Дніпрі, то серія обшуків з цього приводу розпочалася по обіді та стала справжньою несподіванкою для окремих «авторітетних» мешканців міста.

За її результатами Служба безпеки звітує про затримання активних учасників ОЗУ, «яке тримало в страху підприємців і тероризувало мешканців декількох регіонів», займалося вимаганням і розбійними нападами.

Поінформоване джерело Dетектив-Info зазначає, що мова йде про достойників зі складу так званого угруповання «Кошляки», духовним отцем якого вважається «авторитетний» бізнесмен та керманич Дніпровської федерації дзюдо Михайло Кошляк.

(Міський голова Дніпра Борис Філатов та Михайло Кошляк)

Його «вихованцям» наразі слідство закидає, що під штучними приводами вони систематично «вибивали» гроші з представників комерційних структур регіону, а в разі несплати «данини» — «кошмарили» підприємців (ст. 189 КК України), а також здійснювали розбійні напади (ч. 4 ст. 187 КК України) та інші тяжкі злочини.

У поточному повідомленні спецслужб конкретизовані три таких випадки — це «наїзд» на підприємця з ІТ-сфери, в якого намагалися «віджати» програмне забезпечення та «збити» 180 тис. дол., а також спроби нав’язувати зв’язати свій «дах» власнику станції технічного обслуговування автівок та представнику тенісного клубу регіону. За підозрою у причетності до відповідних «звитяг» напередодні було здійснено затримання 7 «кошляківців» (обирати яким запобіжні заходь мають у Києві).

У розпорядженні Dетектив-Info опинилися ексклюзивні фото та відеоматеріали активної фазі відпрацювання «бандитського блоку» кримінального спрута Дніпра. На них спецпризначенці жорстко «пакують» групу чоловіків в офісному приміщенні.

(Затримання активних учасників бандитського угруповання в Дніпрі)

Прізвища затриманих наразі слідство не розголошує, втім Dетектив-Info вдалося встановити особу одного з «кошляківців», якого напередодні «пов’язаність язали» в Дніпрі.

Мова йде про 31-річного Михайла Лавриненка, що став відомий широкій громадськості після гучних подій у жовтні 2019 року.

(Михайло Лавриненко)

Як писав Dетектив-Info, тоді на Набережній Заводській вулиці Дніпра біля розважального комплексу «Прибій» в салоні автомобіля марки «Mercedes МL» було вбито 27-річного Армена Багдасаряна. Через кілька годин після скоєння злочину правоохоронці затримали групу чоловіків, одного з яких — того таки Лавриненко, зрештою було оголошено про підозру у вбивстві підприємця (ч. 1 ст. 115 КК України) та взято під варту.

Наразі справа про вбивство Багдасаряна слухається по суті в Красногвардійському райсуді Дніпра, де 29 травня 2020 року служителі Феміди несподівано змінили запобіжний захід Лавриненку та постановили випустити його з СІЗО, перевівши на домашній арешт.

За однією з версій, звільненню достойника могли посприяти його авторитетні покровителі, які считают себе «господарями Дніпра». Подейкують, що в жовтні минулого року саме вони віддали наказ Лавриненку і Ко «кошмарити» Багдасаряна, що мав стосунок до мережі біржевих кол-центрів групи «Афкана».

У свою чергу, на трейдерів наїхали «кошляківці», що нібито вимагали «відкупні» в розмірі 100 тис. дол. Розв’язків язкою суперечки стали події 17 жовтня 2019 року, коли з’єднання ясування стосунків опонентів у «Прибої» зрештою завершилося вбивством Армена Багдасаряна.

detective-info.com.ua